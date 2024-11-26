Четыре самбиста Челябинской области поборются за путевки на Кубок мира

Отборочные соревнования стартуют в Краснодаре

Сегодня, 26 ноября, в Краснодаре стартует Кубок России по самбо. Он соберет более 500 участников из 45 регионов, которые будут бороться не только за медали, но и путевки на Кубок мира. В соревнованиях выступят четыре спортсмена Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок России — 2024 пройдет в новом Дворце самбо в Краснодаре. Он станет решающим для определения состава национальной команды для участия в Кубке мира. В течение трех дней, с 26 по 28 ноября, спортсмены из 45 регионов страны будут бороться за победу в трех дисциплинах — боевом самбо (мужчины), а также спортивном самбо (мужчины и женщины).

Поборются за путевки на Кубок мира и четыре спортсмена Челябинской области. Так, на ковер в Краснодаре выйдут: Александр Куликовских, Александр Сергеев, Таисия Киреева и Дина Гизатулина.

Особые надежды связаны с мастерами спорта по самбо Диной Гизатулиной и Таисией Киреевой. Обе в этом году стали медалистками чемпионата России и Кубка мира. Очень близки к выполнению норматива мастера спорта международного класса.

«Кубок России — это как малый чемпионат страны. С него идет отбор в состав сборной России для участия в Кубке мира. На этих международных стартах можно выполнить норматив мастера-международника», — рассказала корреспонденту ОТВ Валерию Китченко одна из самых титулованных челябинских самбисток Таисия Киреева.

Жеребьевка участников КР-2024 состоится сегодня, 26 ноября. В первый день соревнований будут разыграны 8 комплектов наград. Отметим, что накануне, 8—10 ноября, состоялся главный старт сезона для российских самбистов. На чемпионате мира в Астане они уверенно выиграли командный зачет.