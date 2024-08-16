Челябинка Таисия Киреева завоевала Кубок мира по самбо

Дина Гизатулина стала обладателем серебряной медали

Две южноуральские спортсменки стали призерами Кубка мира по самбо. На соревнованиях в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) Таисия Киреева выиграла все поединки в весовой категории до 72 кг и завоевала золотую медаль. Ее подруга по команде Дина Гизатулина стала обладательницей серебряной награды в категории до 80 кг, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Успешно стартовала на Кубке мира по самбо сборная России. В первый день соревнований наши борцы завоевали 12 золотых и 8 серебряных медалей. Внесли свой вклад в командный успех и две южноуральские спортсменки.

Таисия Киреева не знала себе равных в весовой категории до 72 кг. Она уверенно победила всех соперниц, в том числе финальный поединок у россиянки Анастасии Филиппович. Таким образом, Таисия подтвердила, что в этой категории она является лидером в национальной команде.

Кубок мира по самбо. Женщины, весовая категория до 72 кг.

1. Таисия Киреева (Россия-1).

2. Анастасия Филиппович (Россия-1).

3. Анжела Жилинская Анжела (Россия-2).

3. Мухлиса Турдиева (Узбекистан).

Достойно провела турнир и уроженка Кунашака Дина Гизатулина. Она дошла до финала в категории до 80 кг, где в равном поединке уступила соотечественнице Дарье Речкаловой. У нашей спортсменки — серебряная медаль.

Кубок мира по самбо. Женщины, весовая категория до 80 кг.

1. Дарья Речкалова (Россия-1).

2. Дина Гизатулина (Россия-1).

3. Полина Граматнева (Россия-2).

3. Карина Шут (Россия-2).

Отметим, что соревнования в Кыргызстане завершатся сегодня, 16 августа. Спортсменам предстоит разыграть комплекты медалей в боевом и спортивном самбо среди мужчин и женщин.