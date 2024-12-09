Челябинка Дина Гизатулина выиграла финал Гран‑при по самбо

Сборная России выиграла командный турнир, завоевав 20 золотых медалей

В Казани завершился финал Гран-при по самбо, по итогам которого сборная России уверенно выиграла командный зачет. В ее активе 20 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей. Второе и третье места заняли представители Беларуси и Казахстана. Внесла свой вклад в общий успех и челябинка Дина Гизатулина, став победительницей соревнований, сообщает Всероссийская федерация самбо.

В финале Гран-при по самбо смогли принять участие спортсмены, которые ранее успешно выступили на четырех отборочных этапах. Турнир в Казани собрал более 100 участников из России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Отправились на соревнования и две девушки из Челябинской области — Таисия Киреева и Дина Гизатулина. Обе спортсменки на соревнованиях в Казани завоевали медали. Победу в турнире одержала уроженка Кунашакского района Дина Гизатулина. В финальном поединке в весовой категории до 80 кг она оказалась сильнее Карины Шут из Беларуси.

Еще одну награду, серебряную, завоевала Таисия Киреева. В весовой категории до 72 кг челябинка сразилась в финале с лидером российской команды Ксенией Задворновой. Сильнейшая самбистка страны в этой категории подтвердила статус фаворита.

Самбо. Финал Гран-при. Женщины, 72 кг.

1. Ксения Задворнова (Россия).

2. Таисия Киреева (Россия).

3. Риза Сулейменова (Казахстан).

3. Александра Иванова (Россия).

Самбо. Финал Гран-при. Женщины, 80 кг.

1. Дина Гизатулина (Россия).

2. Карина Шут (Беларусь).

3. Азман Амаева (Казахстан).

3. Дарья Рябова (Россия).





На фото: Таисия Киреева (в синем).

Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России. В ее активе 20 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей. Второе и третье места достались представителям Беларуси и Казахстана соответственно.

Напомним, что накануне в Краснодаре прошел Кубок России. В нем выступили четыре челябинских самбиста, однако на пьедестал почета поднялась только Таисия Киреева. В финальном поединке она уступила все той же Ксении Задворновой. Дина Гизатулина, Александр Сергеев и Александр Куликовских на этих соревнованиях оказались за чертой призеров.