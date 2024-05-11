Более 500 школьников Челябинской области приняли участие в празднике «Бокс в школу»

Титулованные южноуральские боксеры провели мастер‑классы для юных спортсменов

В Челябинске продолжают отмечать День бокса. На стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной прошел детский спортивный праздник «Бокс в школу». Он собрал более 500 учащихся из 28 общеобразовательных школ региона. Мальчишки и девчонки приняли участие в испытаниях на силу, ловкость и сноровку, а мастер-класс им дали южноуральские титулованные боксеры, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открыл праздник «Бокс в школу» губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также почетными гостями мероприятия стали призеры Олимпиад по боксу разных лет: Олег Саитов, Алексей Тищенко, Андрей Карибьянц, Раимкуль Малахбеков, Егор Мехонцев, а также член наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области Сергей Вайнштейн.

«Каждый из вас уже чемпион, потому что все вы занимаетесь хорошим и благородным видом спорта. Желаю всем вам хорошо учиться, достигать новых высот в спорте. У вас есть замечательные тренеры и чемпионы, на которых можно и нужно равняться», — обратился к юным спортсменам на церемонии открытия губернатор Алексей Текслер.

Напомним, что год назад в Челябинской области был запущен проект «Бокс в школе», где на уроках физкультуры учащиеся занимаются этим видом спорта. Программа реализуется по инициативе региональной Федерации бокса, при поддержке Федерации бокса России, регионального Минспорта и министерства образования и науки Челябинской области.

«Это проект дает возможность детям познакомиться с боксом. Мы подготовили методические материалы, оборудование. Проект стал успешен, и сейчас будем активно развивать его уже во всех муниципальных образованиях региона. На уроках физкультуры дети знакомятся с боксом, учителя физкультуры проходят специальную подготовку. Сегодня присутствуют ребята из различных школ, где этот проект уже начал реализацию. Я уверен, что этот опыт общения с нашими титулованными спортсменами также поможет ребятам принять решение на постоянной основе заниматься боксом. А бокс у нас в регионе любят, у нас тут на постоянной основе более 10 тысяч человек им занимаются, есть выдающиеся спортсмены и тренеры», — рассказал глава региона Алексей Текслер.

После торжественного открытия состоялся мастер-класс для участников от спортсменов вечера профессионального бокса «Танкоград»: Андрея Стоцкого, Ирины Автиной, Ахмадшоха Махмадшоева, Тамерлана Касымова и Ильяса Додаржонова. Мальчишки и девчонки приняли участие в испытаниях на силу, ловкость и сноровку. Юные спортсмены также сдавали нормы ГТО и могли прямо на празднике записаться в муниципальную школу бокса, они были представлены на специальной выставке.

«Мне понравилось быть в роли учителя. Когда дети очень внимательно слушают и повторяют упражнения, начинаешь чувствовать себя отлично. Дети заинтересовываются, приближаются к боксу, и мы наставляем их на хороший, добрый путь. Мне нравится, что дети интересуются, видят регалии и подходят просят сделать фото на память. Желают удачи и победы, побольше сил», — отметил челябинский боксер Андрей Стоцкий.

Началась большая программа празднования Дня бокса с утренней легкоатлетической пробежки. На старт «Бокс забега» с призовым фондом 1 млн рублей вышли около полутора тысяч горожан. Им предстояло преодолеть одну из двух дистанций по центральной улице Челябинска.

Впереди в рамках Дня бокса в Челябинской области пройдут финалы всероссийского турнира «Кубок Танкограда», а также вечер профессионального бокса во дворце спорта «Юность». В главном бою вечера сразятся челябинец Андрей Стоцкий и боксер из Ирана Седсина Галибанди. Начало в 21:00.