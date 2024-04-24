Четыре кубка разыграют спортсмены на Кубке Челябинской области по плаванию

Они достанутся победителям командных эстафет

Сегодня, 24 апреля, в челябинском бассейне «Строитель» стартует Кубок Челябинской области по плаванию. В течение трех дней более 250 спортсменов разыграют 50 комплектов наград. В этом году организаторы подготовили четыре кубка, которые достанутся победителям командных эстафет, сообщает региональная федерация плавания.

В трехдневных соревнованиях примут участие более 250 спортсменов в возрасте 13 лет и старше. Они разыграют 50 комплектов наград в олимпийских дисциплинах плавания.

«Кубок Челябинской области по плаванию проводится ежегодно и является „лакмусовой бумагой“ для спортсменов, ведь спортивный сезон подходит к завершению и спортсмены показывают одни из лучших своих результатов. На протяжении соревнований для спортсменов будет открыта 25‑метровая ванна для разминки», — сообщают организаторы мероприятия.

В прошлом году главный трофей завоевали Валерия Шабалина и Платон Ишпахтин из челябинской областной спортивной школы по водным видам спорта. В этот раз будут разыграны 4 кубка. Они достанутся командам, показавшим один из лучших результатов в эстафетах: 4×100 (комбинированная — мужчины и женщины), а также 4×100 (вольный стиль — мужчины и женщины).

Организаторами соревнований выступят министерство спорта Челябинской области, региональный Центр спортивной подготовки по водным видам спорта «Аквамарин» и Федерация плавания Челябинской области.

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