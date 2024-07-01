Спортсменка из Златоуста Екатерина Гузик завоевала 6 медалей на Играх «Дети Азии»

Она стала героиней соревнований по плаванию

Уникального достижения добилась южноуральская спортсменка Екатерина Гузик. На международных спортивных играх «Дети Азии» она завоевала шесть медалей в соревнованиях по плаванию. Воспитанница СШОР‑8 «Уралочка» из Златоуста четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета, став одной из героинь состязаний, сообщает региональная федерация плавания.

Талантливую и перспективную спортсменку эксперты называют будущей звездой российского плавания. Она неоднократно становилась победителем и призером первенств России. Теперь настал черед Екатерине Гузик проявить себя на международном уровне. На спортивных играх «Дети Азии» в Якутске она стала героиней соревнований по плаванию, завоевав шесть медалей.

Екатерина Гузик выиграла заплывы вольным стилем на дистанциях 200 и 400 м, а также в эстафетах 4×100 и 4×200 м. Кроме того, в ее активе серебро в комбинированной эстафете 4×100 м, а также бронзовая медаль на 100-метровке вольным стилем.

Тренируется спортсменка под руководством тренера Дарьи Колесниковой в златоустовской СШОР-8 «Уралочка».