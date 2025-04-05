Алексей Текслер сыграл в баскетбол на Международном турнире 3х3

Губернатор принял участие в Матче друзей перед открытием соревнований

Сегодня, 5 апреля, в Челябинске стартовал Международный турнир по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора. В соревнованиях, которые проходят в столице Южного Урала во второй раз, принимают участие лучшие российские команды, а также спортсмены из шести стран. Перед открытием турнира прошел Матч друзей, участие в котором принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ИА «Первое областное».

Турнир по баскетболу посвящен 80-летию Великой Победы, подчеркнул Алексей Текслер, открывая соревнования.

«Все наши достижения, все наши победы мы посвящаем тому поколению победителей, благодаря которому мы живем на этой земле. Челябинская область становится центром баскетбола, и я этому очень рад. Мы развиваем детско-юношеский спорт, молодежь активно занимается баскетболом. Наши команды показывают неплохие результаты»,— отметил глава региона.



С приветственным словом к спортсменам обратились также легендарный баскетболист олимпийский чемпион Сергей Тараканов и президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Последний отметил, что регион стал мощным спортивным регионом.

«В Челябинской области огромное количество проектов, очень много ивент-шоу, уделяется огромное внимание детскому и юношескому баскетболу и вообще всему спорту»,— подчеркнул Николай Сандаков.

Напомним, участие в соревнованиях принимают 12 команд из семи стран. Челябинскую область представляют команды «Курчатов» и «Металлург».

Кроме того, в рамках турнира проходит Кубок солидарности, в котором участвуют юношеские и девичьи команды из Донецкой и Луганской Народных Республик.