«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Михаил Григоренко перешел из СКА

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» усилился новым игроком — трехкратным обладателем Кубка Гагарина — Михаилом Григоренко. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона, сообщили в пресс-службе команды.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском», — рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Ранее он выступал за ЦСКА, с ним же трижды взял Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023). В «Трактор» форвард перешел из СКА.