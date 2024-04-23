Челябинская девушка стала сильнейшей на первенстве России по ММА

Это уже вторая подобная победа в карьере Алисы Ставинчук

Три медали завоевали спортсменки Челябинской области на прошедшем в Ижевске первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА. Победительницей соревнований второй год подряд стала Алиса Ставинчук. Боец из клуба «Уральский витязь» выиграла турнир в весовой категории до 52 кг, сообщает региональная федерация СБЕ ММА.

На состязаниях в Ижевске выступили сильнейшие юноши и девушки в возрасте 16—17 лет. Челябинская область делегировала на турнир семь бойцов из южноуральской столицы и Миасса. Они завоевали полный комплект наград. Победителем первенства России второй год подряд стала Алиса Ставинчук из клуба «Уральский витязь».

«Начала турнир я не очень удачно, сказывалось волнение. Хоть и одержала в первом поединке победу, но не выложилась на сто процентов. Во втором поединке уже показала все, что умею. Ну а самым сложным был финальный бой. Спасибо тренерам, они мне помогли хорошо подготовиться к стартам и реализовать свой потенциал», — подвела итоги турниру Алиса Ставинчук.

Остановилась в шаге от победы на первенстве России Карина Вагапова. Девушка из челябинского клуба Warriors уступила в финальном поединке и стала серебряным призером в категории 61,2 кг. Бронзовую награду в весе до 52 кг завоевала еще одна челябинка — Юлия Шалавина из клуба Fight Club.