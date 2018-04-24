/ Известным хоккеистам на юниорском чемпионате мира по хоккею подарят каслинские статуэтки

Подарки подготовили по специальному заказу.

На Каслинском заводе архитектурно-художественного литья изготовили скульптуры к чемпионату мира по хоккею среди юниоров. Он проходит в Челябинске и Магнитогорске до 29 апреля. Статуэтки вручат известным хоккеистам и именитым гостям чемпионата.



Всего изготовили шесть типов статуэток, все они — на хоккейную тематику. Две скульптуры создали исключительно к чемпионату.



Для нас большая честь отливать скульптуру для мирового первенства, которое впервые проходит в нашем регионе. Хоккейную тематику в каслинском литье мы намерены развивать и в дальнейшем. — пояснил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

