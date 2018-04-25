/ «Трактор» предлагает поддержать российских юниоров символикой страны

Матч сборной России против США пройдет 26 апреля.

Четвертьфинальные игры Чемпионата мира по хоккею среди юниоров начинаются в Челябинске и Магнитогорске. Уже 26 апреля на лед выйдет российская сборная. Хозяева турнира будут играть против хоккеистов из США в ледовой арене «Трактор». Черно-белые призывают каждого, кто посетит матч, поддержать юниоров из России, используя символику страны.

В эти дни на Южном Урале проходит юниорский Чемпионат мира по хоккею. Сборная России в четвертьфинале сразится с принципиальным соперником — командой США. Хоккейный клуб «Трактор» призывает каждого пришедшего на арену болельщика использовать российскую символику, поддержать нашу команду. Полные трибуны очень помогли «Трактору» в этом сезоне, должны помочь и нашей юниорской сборной. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-служба ХК «Трактор».

Матч Россия-США состоится 26 апреля в 19:30. Его будет в прямом эфире транслировать телеканал ОТВ.

Добавим, что в четверг состоятся 4 матча четвертьфинала и один утешительный раунд. Победители одной четвертой выйдут в полуфинал.