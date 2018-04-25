Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.66 -0.11 75.21 -0.58
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» предлагает поддержать российских юниоров символикой страны

«Трактор» предлагает поддержать российских юниоров символикой страны

Матч сборной России против США пройдет 26 апреля.
сегодня в 11:59
  |  Хоккей

Четвертьфинальные игры Чемпионата мира по хоккею среди юниоров начинаются в Челябинске и Магнитогорске. Уже 26 апреля на лед выйдет российская сборная. Хозяева турнира будут играть против хоккеистов из США в ледовой арене «Трактор». Черно-белые призывают каждого, кто посетит матч, поддержать юниоров из России, используя символику страны.

В эти дни на Южном Урале проходит юниорский Чемпионат мира по хоккею. Сборная России в четвертьфинале сразится с принципиальным соперником — командой США. Хоккейный клуб «Трактор» призывает каждого пришедшего на арену болельщика использовать российскую символику, поддержать нашу команду. Полные трибуны очень помогли «Трактору» в этом сезоне, должны помочь и нашей юниорской сборной. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-служба ХК «Трактор».

Матч Россия-США состоится 26 апреля в 19:30. Его будет в прямом эфире транслировать телеканал ОТВ.

Добавим, что в четверг состоятся 4 матча четвертьфинала и один утешительный раунд. Победители одной четвертой выйдут в полуфинал.

Хоккей
Российские юниоры вошли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
сегодня в 10:34
Российские юниоры вошли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Спорт
Известным хоккеистам на юниорском чемпионате мира по хоккею подарят каслинские статуэтки
вчера в 20:01
Известным хоккеистам на юниорском чемпионате мира по хоккею подарят каслинские статуэтки
Спорт
Российские юниоры вновь одержали победу на чемпионате мира по хоккею
21.04.2018
Российские юниоры вновь одержали победу на чемпионате мира по хоккею
Спорт
Борис Дубровский назвал хоккей национальной игрой для южноуральцев
20.04.2018
Борис Дубровский назвал хоккей национальной игрой для южноуральцев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
сегодня в 19:26
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
Общество
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
сегодня в 19:13
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
Общество
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
сегодня в 18:48
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
Происшествия
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
сегодня в 18:25
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
Происшествия
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
сегодня в 18:16
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
Общество
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
сегодня в 18:08
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
Общество
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
сегодня в 18:01
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
Общество
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
сегодня в 17:55
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6