/ Российские юниоры вошли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Следующий матч хозяева льда сыграют со сборной США.

В Челябинской области завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В ЛА «Трактор» сборная России по итогам серии послематчевых буллитов обыграла сборную Словакии со счетом 6:5. Финляндии одержала победу над чехами (4:2).

В Магнитогорске сборная США взяла верх над сборной Белоруссии с разгромным счетом 8:0, а шведы уступили канадцам в овертайме со счетом 2:3.

Сегодняшний день, 25 апреля, команды потратят на переезд. А уже завтра в аренах «Трактор» и «Металлург» пройдут четвертьфиналы, а также матч за право остаться в высшем дивизионе. В Челябинске сборная России встретится со сборной США, а Финляндия сыграет с Беларусью. В Магнитогорске встретятся Канада и Чехия, а также Швеция и Словакия. Также в городе металлургов матч за право остаться в высшем дивизионе проведут Швейцария и Франция. — сообщает пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.

По итогам матчей группового этапа места в турнирной таблице распределились следующим образом:

Группа, А:

1. Канада (11)

2. Швеция (10)

3. США (6)

4. Белоруссия (3)

5. Швейцария (0)

Группа Б:

1. Финляндия (12)

2. Россия (8)

3. Словакия (7)

4. Чехия (3)

5. Франция (0)