/ Российские юниоры вошли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Следующий матч хозяева льда сыграют со сборной США.
В Челябинской области завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В ЛА «Трактор» сборная России по итогам серии послематчевых буллитов обыграла сборную Словакии со счетом 6:5. Финляндии одержала победу над чехами (4:2).
В Магнитогорске сборная США взяла верх над сборной Белоруссии с разгромным счетом 8:0, а шведы уступили канадцам в овертайме со счетом 2:3.
Сегодняшний день, 25 апреля, команды потратят на переезд. А уже завтра в аренах «Трактор» и «Металлург» пройдут четвертьфиналы, а также матч за право остаться в высшем дивизионе. В Челябинске сборная России встретится со сборной США, а Финляндия сыграет с Беларусью. В Магнитогорске встретятся Канада и Чехия, а также Швеция и Словакия. Также в городе металлургов матч за право остаться в высшем дивизионе проведут Швейцария и Франция. — сообщает пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.
По итогам матчей группового этапа места в турнирной таблице распределились следующим образом:
Группа, А:
1. Канада (11)
2. Швеция (10)
3. США (6)
4. Белоруссия (3)
5. Швейцария (0)
Группа Б:
1. Финляндия (12)
2. Россия (8)
3. Словакия (7)
4. Чехия (3)
5. Франция (0)