Большой спортивный комплекс с бассейном и общежитием появится на Северо-западе Челябинска

Постройка разместится на брошенных землях сельхоззначения.

В 2020 году в Челябинске начинается строительство большого спортивно-образовательного центра, которое будет завершено к 2024-2025 годам. В нем будет сосредоточено большое количество направлений, чтобы люди могли заниматься разными видами спорта в одном месте. И располагаться он будет на Северо-западе. Именно здесь в настоящее время Челябинск активно развивается.

Именно на Северо-запад Челябинска переезжает большое количество людей. Там живут порядка полумиллиона жителей. Земли активно застраиваются новыми домами, появляются детские сады и школы. Но из спортивных объектов находится лишь одна ледовая арена «Трактор», площади которой попросту не могут вместить всех желающих. Жители «Северка» очень давно просили сделать площадку, где можно будет заниматься разными видами спорта, чтобы это был не маленький островок во дворах, а именно комплекс услуг. Также жителям спальных районов уже много лет не хватало доступного бассейна, ради которого приходилось ехать через весь город.

«Спортивные учреждения сегодня челябинцами востребованы. Мы сегодня закладываем вперед новую точку притяжения для молодежи, кто занимается физкультурой и спортом, приверженцев здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы спортом занималось как можно больше людей, людей среднего возраста. Я уверен, что центр будет очень востребован и каждый сможет найти для себя возможность заниматься любимым видом спорта», — поделился заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Поэтому на Северо-западе Челябинска была выбрана площадь в 20 гектаров, где будет располагаться спортивный городок.

«На этом участке ранее уже было выделено 4 гектара под строительство учебной базы УралГУФКа. Поэтому правительством области и администрацией Челябинска было принято решение перехватить эту землю у застройщиков жилых микрорайонов. Пришлось отбить массу атак, чтобы захватить этот участок для постройки комплекса», — отметил министр спорта Леонид Одер.

Отмечается, что данный спортивный кластер даст возможность заниматься разными видами спорта. Он будет ориентирован не только на профессиональных спортсменов, но и на всех жителей Челябинска и области. Там разместятся плавательный бассейн на 8 дорожек, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, несколько ледовых кортов, зал для игровых видов спорта, площадка для воркаута, медико-восстановительный центр, общежитие, образовательная школа и спортивный интернат. А также на территории комплекса будет создана зеленая зона, где разместится Аллея чемпионов.

При этом подчеркнуто, что застройка будет располагаться не на территории городского бора, а на брошенных землях.

«На данном земельном участке в 2013 году была разработана планировка территории. И именно там была заложена социальная инфраструктура. Жилье в этом районе забежало вперед. Никогда эта территория не была в статусе городских лесов, городского бора. Эта территория в комплексе была передана городу институтом по растениеводству. Это были брошенные земли сельхозназначения, которые заросли. Леса являются безусловной ценностью для нашего города. Непосредственно рядом с проектируемой территорией находится 117 гектаров леса, они уже отданы городским лесам. И там нельзя ничего строить, лишь благоустраивать»,— заявил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Многих также интересовало и то, что совсем рядом находится мемориал «Золотая гора», который возведен на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий. Он расположен от проектируемой территории в радиусе 500 метров и поставлен на отдельный кадастровый участок. На границы мемориала никто не заходит.

Деньги на данный проект были выделены в основном из федерального бюджета. На первый этап строительства выделено более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. В 2020 году начинается строительство первой очереди — ледового центра с названием «Шайба». Его планируют построить за 19 месяцев — к декабрю 2021 года. Во второй очереди будут простроены стадион и медцентр, который является давней мечтой физкультурников и спортсменов. И в завершении будут возведены бассейн, общеобразовательная школа, которую проектирует администрация Челябинска, общежитие-интернат и дворец по керлингу. Всего дополнительно потребуется два миллиарда рублей, которые также будут выделены из госбюджета.

Отдельно отмечается, что хоть площадь в 20 гектаров большая, некоторые крупномерные деревья будут сохранены, кроме того, появятся и новые насаждения. Всего же около трех гектаров зелени останется на площади комплекса.

«В проектах также имеются две дороги к комплексу. Транспорт в этом направлении также будет ходить. Молодая семья всегда выбирает для жизни места с большим количеством сервисов. Мы ведем сейчас работу, чтобы Челябинск становился более конкурентоспособным среди городов-миллионников, создавая такие сервисы», — заявил Павел Крутолапов.

Важно, чтобы спортсмены Челябинска и области, да и простые жители, имели возможность развивать свои спортивные таланты. Ранее нигде на Южном Урале не было одного места, в котором были бы сосредоточены учеба, проживание, медицина и занятия спортом. И через 4-5 лет такое место появится в столице нашего региона.