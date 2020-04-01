ХК «Адмирал» из Владивостока не сыграет в следующем сезоне КХЛ

Такое решение приняло правительство Приморского края.

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В хоккейном клубе «Адмирал» из Владивостока вновь неприятности. Правительство Приморского края заявило, что приостанавливает заключение контрактов на сезон 2020/21. И это касается не только КХЛ, но и ФНЛ, где играет местная команда «Луч». Власти объяснили, что данная мера связана с распространением коронавируса.

«Те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса»,— отметили в правительстве Приморского края.

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края рассказали, что эти изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. Но речь идёт о «взрослом» уровне. Данное решение не затронет детские и юношеские команды.

Таким образом, приморская команда МХЛ «Тайфун» продолжит играть и дальше. Но министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов подчеркнул, что в молодёжных командах должны играть только местные спортсмены.

Ранее у «Адмирала» были большие проблемы: не было финансирования от правительства, не выплачивались зарплаты игрокам, менялось руководство. Теперь клуб, который был основан в 2013 году, и вовсе не выступит в КХЛ в ближайший год.

Отныне в Лиге осталось 23 клуба: 12 — на Западе и 11 — на Востоке.