Челябинские гимнастки стали серебряными призерами первенства УрФО

Спортсменки из спортшколы «Гармония» завоевали путевки на всероссийские соревнования

В челябинском ДС «Метар-Спорт» завершилось первенство УрФО по художественной гимнастике. Южноуральские спортсменки из спортшколы «Гармония» стали призерами соревнований в командном первенстве, а также заняли итоговое второе место в общем зачете турнира и отобрались на первенство России, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

В состязаниях по программе «кандидатов в мастера спорта» второй результат показала челябинская команда «Джуниор», представляющая СШОР «Гармония». В ее составе призерами соревнований стали Нелли Каримова, Олеся Васильева, Ярослава Глушкова, Елизавета Липатова, Мария Петунина и Милана Сафина.

В командном зачете сборная Челябинской области также заняла второе место. В ее составе отличились воспитанницы СШОР «Гармония» Алина Магинская и Вика Мещерякова. Они и Вероника Барченкова завоевали путевки на первенство России. Подготовили спортсменок тренеры Елена Казанаева и Елена Кудрявцева.