Чемпион мира по кикбоксингу Виктор Михайлов открыл спортклуб в Челябинске

Заниматься боевыми единоборствами у титулованного спортсмена могут дети от 6 лет

Челябинский кикбоксер Виктор Михайлов основал собственный спортклуб, в котором проводит групповые и персональные тренировки для всех желающих. Занятия в «Кураже» не бесплатные, зато ими руководит сам основатель клуба, чемпион мира в самом жестком разделе кикбоксинга — К1. Титулованный спортсмен приглашает на тренировки и обещает, что поможет всем обрести уверенность и раскрыть свой потенциал, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В настоящий момент в спортклубе «Кураж» занимаются несколько групп спортсменов разного возраста — младшие (6—9 лет) и старшие (10—14 лет) юноши, а также мужская и женская группы. Причем не только из Челябинска, но и из городов области.

«Кураж во время поединка, в повседневной жизни, на работе — это одно из важных состояний, помогающих насладиться процессом и добиться желаемой цели. Этот кураж не так просто поймать, это особое состояние тела и мозга, оно зависит от многих факторов: от уверенности в себе, стремления выиграть, способности не бояться чужого мнения, умения импровизировать и т. д. На тренировках в нашем клубе вы обретете уверенность в себе и смелость, раскроете свой потенциал. Это поможет вам поймать кураж в вашей жизни»,— отмечает Виктор Михайлов.





Челябинский кикбоксер является одним из самых титулованных спортсменов Южного Урала в этом виде спорта. Виктор Михайлов семь раз завоевывал титул чемпиона России, становился чемпионом мира и Европы в разделе К-1 — самом жесткой дисциплине кикбоксинга. На протяжении 11 лет входил в состав сборной России.

Руководить спортклубом и заниматься тренерской деятельностью помогает спортсмену его супруга Сабина. Она же является и профессиональным психологом. Всю дополнительную информацию можно найти в группе клуба «Кураж» в соцсети «ВКонтакте».

