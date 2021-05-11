Призер чемпионата мира по кикбоксингу Виктор Михайлов проведет для челябинцев «Зарядку со звездой»

Традиционный проект пройдет в «Саду Победы»

В Челябинске возобновляется традиционный проект «Зарядка со звездой». Уже в эту субботу, 15 мая, ее проведет семикратный чемпион России, а также чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Виктор Михайлов. Мероприятие состоится в «Саду Победы», рассказали ИА «Первое областное» в управлении культуры администрации Челябинска.



«В парке „Сад Победы“ традиционный проект „Зарядка со звездой“ возобновляет свою работу! Уже в эту субботу 15 мая, в 11:00 зарядку проведет Виктор Михайлов — мастер спорта России международного класса, и серебряный призер чемпионата мира, 7-кратный чемпион России, чемпион Европы»,— подчеркнули представители управления культуры.

Отметим, сразу после «Зарядки со звездой» пройдет еще одно спортивное мероприятие — фестиваль «Здоровое поколение». Оно будет посвящено скандинавской ходьбе. Принять участие и побороться за призы смогут любители здорового образа жизни в нескольких возрастных группах: от 73 лет и старше; 64—72 лет; 55—63 лет в старшей возрастной группе и от 14 лет и старше — среди молодежи.

Добавим, в апреле этого года Виктор Михайлов стал чемпионом России по кикбоксингу, южноуралец выиграл золото в дисциплине К1, победив в финале Саида Магомедова из Саратова.