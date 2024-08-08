Челябинцы завоевали шесть медалей на первенстве мира по рукопашному бою

Это лучший в истории результат по этому виду спорта

Уникальный результат показали челябинские спортсмены на первенстве мира по рукопашному бою. На соревнованиях в Орле за победу боролись более 300 бойцов из 23 стран. Челябинская область делегировала на турнир восемь бойцов, шесть из них завоевали медали. Еще две награды получили наши земляки на чемпионате мира по рукопашному бою, сообщает региональный Минспорт.

Чемпионат и первенство мира по рукопашному бою в Орле проводились в двух дисциплинах: «поединок» и «демо-бой», однако чемпионские пояса вручались победителям только первой дисциплины. Южноуральские спортсмены показали отличные результаты, завоевав восемь медалей различного достоинства.

Шесть наград наши земляки получили на первенстве мира. Так, победителями соревнований стали Алексей Михалев, Дмитрий Шипицын и Арсений Котельник. Обладателями бронзовых наград стали Анастасия Харлан, Олеся Арсланова и Александр Кусков.

Проявили себя южноуральцы и на чемпионате мира. В состязаниях среди взрослых спортсменов в их активе две бронзовые медали. Их завоевали Павел Сенько и Мария Ширканова.

«Наши ребята показали, что готовы на равных биться с сильнейшими рукопашниками мира. Не скрою, я очень рад таким результатам и горжусь ими. Восемь медалей на таких значимых стартах — это лучший результат за всю историю рукопашного боя в Челябинской области», — отметил президент региональной Федерации рукопашного боя Розалин Насибуллин.

Отметим также, что накануне состоялось первенство России среди школьников по рукопашному бою. На этих стартах призовые места заняли Александр Кусков, Анастасия Харлан и Максим Пятыгин.