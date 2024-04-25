Иван Сайдяшев из Челябинска выиграл Кубок Содружества по рукопашному бою

В финале он одержал победу над соперником из Туркменистана

Три медали завоевали спортсмены Челябинской области на международном турнире Кубок Содружества по рукопашному бою в Брянске. Победителем соревнований стал Иван Сайдяшев из Челябинска. В решающем поединке за золото он выиграл у соперника из Туркменистана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Финальный бой прошел успешно. С тренерами не знали о сопернике ничего. В начале боя провел разведку передней рукой — хотел посмотреть, как он будет действовать. Исходя из этого выбрал верную тактику и победно закончил бой», — отметил Иван Сайдяшев в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Спортсмен также поблагодарил своих тренеров, которые помогли добиться этой победы, — Валерия Мисбахова и Алексея Панарина. Кроме того, помог при подготовке к турниру наставник, спарринг-партнер тяжелого веса, титулованный мастер спорта Денис Дерябин.

Отметим, что успешно выступили на Кубке Содружества в Брянске и другие южноуральские рукопашники. Так, Павел Сенько (88 кг) из Златоуста завоевал серебряную медаль. Аналогичного результата добилась челябинка Мария Ширканова (свыше 70 кг). В соревнованиях приняли участие 206 спортсменов из 38 регионов страны.