Челябинцы отличились на соревнованиях по конному спорту

Первенства УрФО по конкуру и высадке прошли в Екатеринбурге.

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Команда Челябинской области завоевала пять медалей на соревнованиях УрФО по конному спорту. Первенства по конкуру и высадке проходили в Екатеринбурге, в КСК «Дубрава». В стартах южноуральская команда выиграла золото, которое в конкуре досталось спортсменке СШ «Рифей» Юлии Матюшкиной на лошади по кличке Сандро. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства спорта региона, она стала победителем по итогам трёх дней соревнований.



«Также серебряную медаль в этом виде состязаний в группе А на маршрутах 125, 130 и 140 см завоевала ее одноклубница Анастасия Бондарева на лошади по кличке Гвардия. Вместе с этим она завоевала право принять участие в Спартакиаде учащихся России-2021», — подчеркнули представители регионального минспорта.

Отличились южноуральские спортсмены и в соревнованиях по выездке. В этом виде состязаний представители СШ «Рифей» завоевали три медали. Среди девушек победу на лошади Рейд с результатом 67,111% одержала Елена Яблонских, «серебро», с результатом 65,111% досталось Олесе Теленковой на лошади Маркус. В состязаниях юниоров второе место, показав результат 64,483%, на лошади по кличке Тристан взяла Юлия Борушко.