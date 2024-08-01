Челябинцев приглашают сыграть в командную дворовую игру «Вышибалы»

В День физкультурника в парке Гагарина проведут спортивные состязания и лотереи

В День физкультурника, 11 августа, в Челябинске пройдет большой спортивный праздник в парке Гагарина. Здесь состоится фестиваль дворовых игр, участником которого могут стать все желающие. Разбившись на команды, ребята смогут сыграть в «Квадрат», «Вышибалы», «Классики», «Резиночку», «Городки» и многие другие дворовые игры. Участники смогут испытать удачу в лотерее с розыгрышем ценных призов, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Фестиваль дворовых игр пройдет в Челябинске в третий раз. В этом году мероприятие приурочено к Году семьи в России и будет посвящено семейным ценностям и преемственности поколений. Поэтому и программа состязаний в большей степени ориентирована на то, чтобы в них приняли участие семейные команды.

«Все желающие смогут поиграть в игры „Квадрат“, „Вышибалы“, „Классики“, „Резиночка“, „Одно касание“, „Городки“, „Банка“, „Съедобное — несъедобное“. Каждый участник или команда, которые прошли все площадки, получат лотерейный билет и возможность выиграть велосипеды, скейтборды, туристический инвентарь, а также подарки к новому учебному году и билеты в кино», — сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.



Отметим, что в прошлом году на фестиваль дворовых игр была заявлена 121 команда. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 2000 человек. Начальник управления по ФКиС Челябинска Максим Клещевников отмечает, что сейчас все дворовые игры, которые хорошо знакомы людям старших возрастов, активно используются как дополнительный инструмент вовлечения детей и подростков к занятиям физкультурой во время летних каникул.



Регистрация команд-семей на фестиваль уже стартовала и продлится до 7 августа. Заявиться на участие можно здесь. Кроме того, доступны и бесплатные тренировки с инструкторами МБУ «Спортивный город». Расписание бесплатных занятий доступно по ссылке. Мероприятие пройдет в День физкультурника, 11 августа, с 12:00 до 16:00 в парке имени Ю. А. Гагарина.

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