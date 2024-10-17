Челябинцев приглашают принять участие во Всероссийском дне ходьбы

Массовые состязания пройдут 19 октября в городском бору

В ближайшую субботу, 19 октября, во всех крупных городах страны состоится Всероссийский день ходьбы. Присоединится к спортивному мероприятию и Челябинская область. Главный старт состоится в южноуральской столице в городском бору. В массовых состязаниях могут принять участие все желающие, им предстоит преодолеть дистанцию 3000 метров, сообщают организаторы мероприятия.

«Участники должны оставить заявку на сайте до 15:00 18 октября, а 19 октября перед стартом пройти регистрацию», — сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Несмотря на то что День ходьбы — относительно молодой проект в сравнении с другими массовыми спортивными мероприятиями, он стал проводиться на территории Челябинской области ежегодно. Стоит отметить, в прошлом году на старт 3000-метровой дистанции вышли более 500 челябинцев.

Всероссийский День ходьбы — крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Он является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в мероприятии участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Автор: Лилия Полякова