Челябинцев приглашают на большой праздник бокса

Мастер-класс для всех желающих проведет чемпион мира Марк Петровский

В Челябинске состоится большой праздник «День бокса Южного Урала», который пройдет 17 сентября на новой набережной Первого озера рядом со спортшколой «Алмаз». Для всех желающих будет проведено множество различных активностей и конкурсов. Главным событием станет мастер-класс, который проведут для челябинцев чемпион мира Марк Петровский и звезда южноуральского бокса Эдмонд Худоян, сообщает региональная федерация бокса.

Программа праздника предусматривает развлекательную и спортивную части. В центре событий будет работа спортивных площадок для юных боксеров и жителей Челябинска, на них можно будет проверить свои физические данные и попробовать себя в боксе.

Под открытым небом на новой набережной вдоль Первого озера развернется выставка спортивных школ Челябинской области, развивающих бокс. Гости праздника смогут поближе познакомиться с видом спорта и записаться в понравившуюся спортшколу.

«Специальным подарком на День бокса для поклонников этого вида спорта станет мастер-класс для спортсменов и горожан от чемпиона мира по боксу Марка Петровского и бронзового призера чемпионата мира, пятикратного чемпиона России по боксу южноуральца Эдмонда Худояна», — сообщают организаторы мероприятия.

После тренировки титулованные боксеры, мастера спорта международного класса устроят автограф-сессию для детей. Начало праздничной программы в 12:00. Вход свободный.

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