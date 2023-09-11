Чемпион мира высадил деревья на аллее Академиков бокса в Пласте

Дмитрий Бивол принял участие в экологической акции «Честный бокс за чистую планету»

Известный и титулованный боксер, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол посетил Челябинскую область. Спортсмен принял участие в экологической акции «Честный бокс за чистую планету», высадив дерево на аллее Академиков бокса в Пласте, сообщает региональный Минспорт.

Мероприятие прошло в парке культура и отдыха города Пласта. Здесь собрались местные жители, воспитанники спортивных школ. С приветственным словом к ним обратились министр физической культуры и спорта Александр Гриб, глава Пластовского района Андрей Пестряков, президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов, а также именитый гость Дмитрий Бивол.

«Это прекрасный пример нашему замечательному молодому поколению о том, что надо и спортом заниматься, и заботиться об экологии, и любить Родину, конечно же. Желаю вам всегда двигаться вперед, помнить о Родине и делать что-то полезное для нее», — отметил Александр Гриб.

Завершая посадку молодого кедра, Дмитрий Бивол объяснил, что такие акции позволяют проявить свою благодарность боксу.

«Бокс дал мне путевку в жизнь. И любое его проявление, в том числе и эта акция, — это дань поддержки и благодарности этому виду спорта. Для меня большая честь быть сегодня здесь, и я рад, что такая полезная инициатива из года в год находит здесь поддержку», — отметил чемпион.

Теперь имя Дмитрия Бивола навсегда вписано в историю города Пласта. С 2019 года на аллее Чемпионов свои именные деревья высаживали Костя Цзю, Денис Лебедев, Николай Валуев, Султан Ибрагимов. Инициатором появления аллеи в память о пострадавшем от природных пожаров Санарском боре стал пластовчанин Михаил Денисов.