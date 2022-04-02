«Дом дзюдо стал воплощением нашей мечты» — тренер Александр Миллер

Ровно 18 лет назад в Челябинске был открыт уникальный спортивный объект

Сегодня, 2 апреля, знаменательная дата для южноуральского дзюдо — 18 лет назад в торжественной обстановке был официально открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо. С первых дней своего существования он стал достопримечательностью и визитной карточкой Челябинска. Одним из главных инициаторов строительства спортивного объекта стал заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер. Известный специалист в интервью Первому областному информагентству вспоминает, сколько труда и усилий потребовалось для того, чтобы уникальное спортсооружение появилось в южноуральской столице.

— Дзюдо в Челябинской области успешно развивается уже полвека. Официальной датой его рождения принято считать февраль 1972 года, когда вышло распоряжение всесоюзного спорткомитета «О развитии дзюдо в СССР», тогда же была и создана национальная федерация дзюдо. Одновременно на Южном Урале легендарный Харис Юсупов организовал при областном совете ВФСО «Динамо» первую секцию дзюдо.

Да, много лет дворец спорта «Динамо» был для нас родным и любимым домом. В советское время здесь тренировалась и повышала свое мастерство целая плеяда знаменитых и титулованных спортсменов. Пусть в нем были и небольшие залы, но удобные. Однако время не стоит на месте. На рубеже веков стало очевидным, что южноуральскому дзюдо требуется перезагрузка, а сам «динамовский» спорткомплекс не может разместить на своей базе всех желающих заниматься этим единоборством. Надо было что-то делать...

Впервые о возможном строительстве современной базы для дзюдоистов сообщил мне тогдашний начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Юрий Серебренников. Он рассказал, что у руководителей «Челябинскавтотранса» не хватало средств на завершение строительства многоуровневой крытой автопарковки на Северо-Западе — в том самом месте, где сейчас и размещается Центр олимпийской подготовки по дзюдо. В то время строительная организация уже возвела первый этаж, но стройка последующих этажей заморозилась.

Тогда я понял, что настала пора действовать. Тем более что пошли разговоры о том, что этот объект планируют использовать по другому назначению. Мэр города Вячеслав Тарасов хотел построить на том месте два современных баскетбольных зала.

Я отправился на Челябинский завод металлоконструкций. Надо было понять — смогут ли они изготовить фермы, которые перекроют второй этаж. По нашей задумке, весь второй этаж нужно было спроектировать как один просторный зал для тренировок, а не разбивать его на несколько частей. Я получил утвердительный ответ, но самое сложное было впереди. Как убедить губернатора в том, что этот Дом дзюдо для нас жизненно необходим?

Не обошлось без везения. С официальным визитом в Челябинск прибыл глава Госкомспорта РФ Вячеслав Фетисов. Наш земляк, депутат Госдумы РФ Михаил Гришанков помог организовать встречу с ним в манеже ЮУрГУ. Вот тогда я и попросил Вячеслава Александровича посодействовать в нашем вопросе, сообщить Петру Сумину о том, что такой объект нужен не только Челябинску, но и России.

И вот судьбоносная встреча Фетисова и Сумина в правительстве области. За закрытыми дверьми. В холле политики, журналисты, общественность. Все ждут окончания совещания, а меня интересует только один вопрос — вспомнит ли Вячеслав Александрович про дзюдо, сможет ли убедить губернатора? Сижу как на иголках, сердце стучит как из пулемета.

И вот они появляются в дверях. Петр Иванович видит меня, подмигивает и громко так говорит: «Что сидишь, волнуешься? Все нормально. Будет у тебя дворец дзюдо». До сих пор не забуду те чувства, которые меня охватили. Уже мгновение спустя глава региона сообщил журналистам, что по итогам встречи принято решение о том, что ледовый дворец «Уральская молния» будет строиться на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, а Центр дзюдо — за счет областного бюджета.

Но прежде чем он появился, пришлось проделать огромную работу — тщательно разработать проект, согласовать его, просчитать финансирование, получить экспертизу и т. п. Для того чтобы ЦОП заработал эффективно в полную мощь, нужно было убедить в том, что в нем необходимы тренажерный зал, медицинские кабинеты, мини-гостиница для спортсменов, столовая и т. д. Спасибо Петру Ивановичу, он поддержал наши идеи и предложения. Хотя объект и обошелся бюджету области в 75 миллионов рублей (планировался изначально за 12,5 млн — Прим. авт.), но для такого грандиозного строительства даже по тем временам, на мой взгляд, сумма небольшая.

Надо отметить, что в начале 2000-х годов у нас в регионе уже была мощнейшая и сильная команда, одна из лучших в России. На Олимпиаде в Сиднее, например, выступили сразу три челябинских дзюдоиста — а это половина сборной страны: Виталий Макаров, Дмитрий Морозов и Юрий Степкин. Самое главное — работала система подготовки, были в наличии хорошие тренеры и перспективные спортсмены. За счет этого мы долгое время и продолжали оставаться среди лидеров, был плацдарм для новых побед и достижений. А получив идеальные условия для тренировок, стали готовить будущих чемпионов.

В среднем на подготовку спортсмена экстра-класса при среднем его базовом уровне необходимо от 8 до 10 лет. Первым таким нашим воспитанником стал Мансур Исаев. Именно ему и удалось выстрелить на Олимпиаде-2012 в Лондоне, завоевав первую золотую олимпийскую медаль для южноуральского дзюдо. В аккурат через 10 лет после возведения ЦОПа. Помимо Мансура, были у нас и много других известных и талантливых ребят, выступавших на международной арене.

Но вместо того чтобы развивать успех и выходить еще на более высокий уровень, мы стали медленно терять свои позиции. Я связываю это с тем, что после 2012 года дзюдо стали уделять меньше внимания на государственном уровне. Скажем, при том же Сумине и Юревиче мы чувствовали эту поддержку, а после прихода к власти Бориса Дубровского полностью ее потеряли. Нас просто бросили на произвол судьбы. Все это стало сказываться на результатах.

Тем не менее каким-то чудом сохранили потенциал, продолжали несмотря ни на что готовить новых сильных ребят. А еще тут эта кадровая чехарда с директорами центра тоже сыграла свою роль. Шутка ли — за 14 лет ЦОП по дзюдо возглавляли восемь человек, включая меня. О какой стабильности в работе здесь может идти речь?

Сегодня у нас есть все для того, чтобы прогрессировать и показывать стабильно высокие результаты — материально-техническая база, бюджетное финансирование, тренерские кадры, перспективная молодежь. На мой взгляд, не хватает стимулирующих финансовых средств для поощрения спортсменов. Для молодых людей это очень важно, они достойны того, чтобы получать вознаграждение за свои упорство, стремление и труд. Можно посадить прекрасные семена, но их нужно поливать, взращивать, заботиться о них. Если этого не делать — ничего не вырастет.

Сейчас в ЦОПе идет качественный учебно-тренировочный процесс на научной основе. Создана комплексно-научная группа, она «ведет» спортсменов, анализирует их физическое состояние чуть ли не в ежедневном режиме. Возглавляет ее сам в прошлом спортсмен, мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Семикин, кандидат биологических наук, проходивший стажировку во ВНИИФК. И результаты этих комплексных обследований атлетов обязательно дадут о себе знать.

К сожалению, на последней летней Олимпиаде в Токио Челябинская область не была представлена в соревнованиях по дзюдо, хотя и два наших земляка вошли в резервный состав сборной России. Опять же все это связано с тем, что в свое время южноуральские спортсмены были лишены той поддержки и внимания. Кроме того, в региональном дзюдо идет естественный процесс смены поколений. Не сомневаюсь, что через 2—3 года наша талантливая молодежь проявит себя.

Не так давно Федерация дзюдо Челябинской области была одной из сильнейших в стране, а теперь даже не лидер на Урале. Сейчас ею руководит заместитель губернатора Виктор Мамин, попечительский совет возглавляет Ирина Текслер. Это дает нам надежду и уверенность в том, что дзюдо в регионе вернет себе утраченные позиции. А Центр олимпийской подготовки является тем инструментом, который поможет это сделать.