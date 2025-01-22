На дне: почему мужской волейбол в Челябинске оказался никому не нужен?

Команда «Динамо» завершила первый этап Высшей лиги на последнем месте

Минимум болельщиков на домашних матчах, провальная работа клуба в медийном пространстве, ужасные результаты в чемпионате России — челябинская волейбольная команда «Динамо» в этом сезоне резко сдала по всем направлениям. Она не выдерживает конкуренции ни с женским клубом «Динамо-Метар», ни с представителями других командных видов спорта региона. Почему так произошло и есть ли возможность как-то исправить ситуацию, разбирался наш корреспондент.

Прежде чем давать какой-то анализ текущему состоянию дел в челябинском мужском волейболе, нужно подчеркнуть одну важную деталь: клуб «Динамо» никогда особенно не купался в лучах славы, был всегда в тени женской команды. Но выступал в Высшей лиге на достойном уровне. Да, не обходилось без взлетов и падений, но у каких команд их не бывает?

В этом сезоне поражения команды стали носить системный характер. И если в начале чемпионата «бело-голубые» чередовали победы с поражениями, то ближе к финишу турнира откровенно «поплыли». Например, в последних десяти играх подопечные Алексея Андреева уступили в восьми поединках. «Это была самая легкая победа в сезоне» — так язвительно, на грани фола, сопроводила успех команды в матче с челябинцами пресс-служба ВК «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

Не очень корректная формулировка, согласитесь? Но ведь по факту же написали: команда ХМАО разгромила динамовцев со счетом 3:0, выиграв партии удивительно легко — 25:11, 25:14, 25:16…

На домашних матчах «Динамо» можно было видеть унылую картину: горстка болельщиков на трибунах, отсутствие эмоций у игроков, низкого качества игра команды. Кстати говоря, в начале сезона все было гораздо веселее: ДС «Метар-Спорт» полные трибуны не собирал, но к судьбе команды был хоть какой-то интерес у болельщиков.

Почему так все произошло? Давайте попробуем разобраться. Разумеется, игра команды во многом зависит от подбора игроков. Да, «Динамо» стало слабее, потеряло ряд ключевых волейболистов в период межсезонья. И тренерскому штабу гораздо сложнее стало слепить из того, что есть, серьезную и амбициозную команду.

Можно ли было руководству клуба лучше сработать на трансферном рынке? Наверное. Но мы не можем давать ему оценку, поскольку не знаем, насколько были развязаны у него руки. Если у клуба скромный бюджет, приходится довольствоваться тем, что есть. В таком случае возникают вопросы к Фонду поддержки спорта.

Но в том же фонде работают не глупые люди. Они распределяют бюджетные средства на команды не просто так, здесь все регламентировано и прозрачно. Каждый клуб знает, на что он может рассчитывать, если достигает определенных показателей. Причем они связаны не только со спортивными результатами. И, скажем, волейбольное «Динамо» явно недорабатывает по нескольким позициям.

Во-первых, в клубе отсутствует работа со зрителем. Нет соответствующей рекламы в соцсетях, агитационной продукции. Шутка ли — попасть на домашние матчи команды можно бесплатно, но и это не служит бонусом для любителей волейбола. Медийная составляющая команды также оставляет желать лучшего. Минимум информации о жизни команды, ее игроках, трансферах…

Даже в соцсетях отчеты о матчах появляются неоперативно и скупо. И нет смысла винить во всем пресс-атташе клуба. Он не штатная единица в команде, работает по договору. А зачем ему рвать жилы, если твой труд не будет должным образом оплачен? Таковы реалии современной действительности: хочешь получить хороший продукт — плати за это соответствующие деньги.

Этих денег в ВК «Динамо» нет, руководству клуба приходится экономить на всем. Отсюда и такая картина. Замкнутый круг, не правда ли? Единственное светлое звено на общем фоне — работа клубного фотографа. Андрей Ткаченко делает классные снимки с домашних матчей команды, его фоторепортажи — объективно лучшие в Высшей лиге.

И очень жаль ребят-волейболистов. Да, строгие болельщики, которые в теме, могут и с них спросить за результат. Но лично я склоняюсь к тому мнению, что не они виноваты в том, что команда так резко сдала и финишировала на последней строчке в турнирной таблице. Кстати говоря, есть в челябинском «Динамо» волейболист, который является лучшим по набору очков во всей Высшей лиге. Знакомьтесь, это Денис Кульков, ему 21 год. И он в 28 матчах набрал аж 444 очка! То есть в среднем по 16 очков за игру — удивительная статистика для игрока, выступающего в клубе — аутсайдере Высшей лиги. Знает ли кто-нибудь об этом? Конечно же, нет!

Виноват тренер? Если у команды нет результатов, то принято винить прежде всего его. Хватает ли компетенций Алексею Андрееву, чтобы управлять профессиональным клубом Высшей лиги А? Не берусь судить. Для того чтобы давать такие оценки, надо быть экспертом и быть глубоко погруженным в процесс специалистом.

«Вы посмотрите, как он руководит командой? Берет тайм-аут во время матча и молчит, как будто не знает, что сказать своим подопечным! А где же страсть и эмоции? Он не может завести своих ребят, заставить их работать через не могу», — рассказал автору строк один из болельщиков команды, имя он попросил не указывать.

Виновато руководство клуба? Вероятно, это так. Хотя нынешний директор ВК «Динамо» Юрий Кучкин доказал своей работой, что может с клубом показывать достойные результаты. Три-четыре года назад «бело-голубые» практически с теми же финансовыми возможностями играли в суперфинале Высшей лиги. То есть они остановились в шаге от того, чтобы впервые в своей истории пробиться в элитный дивизион чемпионата России. По-человечески его тоже очень жаль: хороший мужик, грамотный, видно, как он переживает неудачи команды…

Этот материал получается в итоге с вопросами, ответов на них вы здесь не получите. Но задавать эти вопросы нужно, потому что нужно как-то реагировать на то, что сейчас происходит с челябинским мужским волейболом.

Вероятно, ситуация изменится, если клуб получит соответствующее финансирование. Но есть ли уверенность в том, что выделенные Фондом поддержки спорта дополнительные средства не улетят в «черную дыру»? Вопросы, одни вопросы… Но очевидно также и то, что клуб своей историей и успехами заслужил, чтобы на достойном уровне бороться за высокие места в Высшей лиге.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.