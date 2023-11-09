Сегодня, 9 ноября, в Барнауле стартует первенство России по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. На турнире выступят около 800 спортсменов из 76 регионов, которые разыграют 17 комплектов медалей. Челябинскую область в Алтайском крае будут представлять 14 дзюдоистов, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.
Соревнования пройдут на татами многофункционального спорткомплекса «Титов-Арена». За три дня, с 9 по 11 ноября, будут разыграны медали в 17 весовых категориях: 9 — у юношей и 8 — у девушек.
В Барнаул отправились 14 южноуральских дзюдоистов, которые добились этого права по результатам отборочных стартов — XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года. Возглавляет нашу команду тренер Андрей Морозов.
«Этот сезон успешно складывается для южноуральских дзюдоистов. Наши ребята показали достойный результат на чемпионате России, очень успешно выступают на международных соревнованиях. Рассчитываем на то, что и наша перспективная молодежь проявит себя на татами в Барнауле. Потенциал у ребят есть, рассчитываем на места на пьедестале», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства директор регионального ЦСП по дзюдо Иван Першин.
Первенство России U18 по дзюдо. Состав сборной Челябинской области:
Юноши: Виталий Карымов (46 кг), Джамал Бурамбаев (55 кг), Николай Трикашный, Константин Пинчук и Хусейн Котиев (все — 66 кг), Максим Ашихин (81 кг), Вадим Нольфин (90 кг) и Егор Пономаренко (свыше 90 кг).
Девушки: Ева Ставинчук (40 кг), Алина Башарова и Татьяна Соцкова (обе — 44 кг), Серафима Скатерная (63 кг), Виктория Игнатьева (70 кг) и Анастасия Колосова (свыше 70 кг).
Торжественная церемония открытия пройдет сегодня, 9 ноября, в 16:30. С 9 по 11 ноября состоятся поединки в личном первенстве. Финальный блок стартует в 15:00, а в остальные два дня — в 16:00.
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