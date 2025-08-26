Челябинский «Трактор» вырвал победу у «Сочи» в мачте Кубка губернатора

Игра завершилась со счетом 5:4

ХК «Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в четвертом матче Кубка губернатора Челябинской области. Игра завершилась со счетом 5:4. Эмоции болельщиков запечатлел фотограф ИА «Первое областное».

Сегодняшний матч стал настоящим испытанием для любителей хоккея. Первый период начался для черно-белых неважно — три пропущенные шайбы подряд. Первый гол «Трактору» в игре и турнире принес капитан Александр Кадейкин. Следующим сочинские ворота атаковал Андрей Светлаков.





Второй период начался с пропущенного гола, но к концу тайма Челябинск сравнял счет в 4:4. Победную шайбу черно-белым принес Сэм Энэс. Василий Глотов поставил эффектную точку, забив в пустые ворота шестую шайбу, но она не была засчитана судьями.





Кубок губернатора Челябинской области проходит в южноуральской столице с 25 по 29 августа. За победу борются четыре команды: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Уже в четверг, 28 августа, «Трактор» сыграет с «Ладой».