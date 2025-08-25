В Челябинске стартовал Кубок губернатора по хоккею — 2025

Алексей Текслер поприветствовал участников турнира

В Челябинске стартовал один из самых ожидаемых предсезонных турниров. Алексей Текслер лично дал старт Кубку губернатора по хоккею, превратив открытие в настоящий праздник для всех любителей «игры номер один». Торжественная церемония началась с теплых слов от главы региона. Он выразил благодарность всем командам, принимающим участие в турнире, и пожелал игрокам успешных выступлений и ярких эмоций, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Приветствуем всех на открытии традиционного предсезонного турнира — Кубка Губернатора по хоккею. Спасибо большое командам, которые приехали на турнир для того, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Желаю всем нашим ребятам новых достижений, новых побед, а всем болельщикам ярких эмоций»,— обратился к командам и болельщикам Алексей Текслер.

Кульминацией открытия стало символическое вбрасывание шайбы. Губернатор вместе с легендой челябинского хоккея, ветераном «Трактора» Юрием Шумаковым, произвел символическое вбрасывание шайбы. Юрий Шумаков провел 702 матча в высшей лиге и вписал свое имя в историю южноуральского хоккея, внеся большой вклад в его развитие.

Ледовая битва развернется на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова с 25 по 29 августа. За главный трофей поборются четыре команды КХЛ: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада», ХК «Сочи». Турнир обещает стать настоящим испытанием перед стартом нового сезона и отличной возможностью для команд проверить свои силы в преддверии больших сражений.