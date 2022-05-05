Почему баскетбол в Челябинске может стать брендом?

Объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев

Чемпионат России по баскетболу 3×3, прошедший в Челябинске, позволил сделать немало важных и, возможно, судьбоносных для этого вида спорта выводов. Высокий уровень организации турнира, зрительский интерес и переполненные трибуны, количество просмотров трансляций игр в интернете подтвердили то, о чем до этого не решались говорить громко и всерьез, — в Челябинске есть спрос на баскетбольный качественный продукт. Его можно и нужно развивать, а при верных и нужных управленческих решениях — сделать брендовым видом спорта, который способен составить конкуренцию даже хоккею.

Успех любого спортивного мероприятия во многом зависит от того, какой отклик он получил у простого обывателя. С этой точки зрения, челябинский чемпионат справился со своей задачей. Организаторам удалось достичь двух важных стратегических целей для разных аудиторий. Подарить специалистам спорта и болельщикам эстетическое удовольствие от игр лучших баскетболистов и команд страны и провести турнир на высоком уровне, пробудив интерес к игре у широкой общественности.

Пока во дворце спорта «Юность» при переполненных трибунах бились профессионалы, в это же самое время на спортплощадке у ДПиШ на Алом поле рубились за солидный призовой фонд команды-любители. И в том и в другом случае был аншлаг. Но что самое важное — эти два турнира здорово дополнили друг друга. В действительности, что может быть лучше, когда ты можешь увидеть в деле работу профи, а затем окунуться в этот процесс и проверить в деле свои таланты и возможности.

Баскетбол в Челябинске существует уже не один десяток лет. В разные годы предпринимались попытки вывести его на новый уровень. Среди последних примеров — проект с «Динамо-Теплостроем» во главе с Валерием Сырых и «динамовское» детище Николая Сандакова. В обоих случаях получалось вроде бы и неплохо, но не было логического продолжения. А все потому, что не было достаточной армии поклонников и любителей этой игры, чтобы можно было вместе с ними доводить это дело до ума.

Сегодня мы видим, по сути, третью попытку сделать баскетбол в регионе «лучшей игрой с мячом». И начался этот процесс не сейчас, а два года назад, когда вернувшийся в Челябинск все тот же Николай Сандаков начал возрождать баскетбол в городе со своим «Челбаскетом». Идея, направление и конечный результат остались те же, но стратегия поменялась.

В организации поняли, что нужно активнее взаимодействовать со своим электоратом, привлечь к баскетболу как можно большее количество людей. Именно так родилась идея организации массовых любительских турниров по уличному баскетболу, причем на постоянной и регулярной основе. В так называемых «Баскет-пятницах» за два прошедших года приняли участие около 8 тысяч человек. Начиная от самых юных и заканчивая ветеранами.

«„Челбаскет“ — это лишь часть стратегии развития баскетбола в регионе, вершина пирамиды. Но если ты занимаешься только профессиональными командами и не выстраиваешь под это в пирамиде студенческий, любительский и детский баскетбол, то это, скорее, история не про наши стратегию и задачи, а про самолюбие. Наша задача — не только чтобы клуб играл и побеждал, но и чтобы как можно больше мальчишек и девчонок были вовлечены в баскетбол», — сказал в интервью Первому областному Николай Сандаков в марте прошлого года.

Чемпионат России по баскетболу 3×3 в Челябинске — это продолжение истории по привлечению южноуральцев к этому виду спорта. Только теперь организаторам выпала удача сыграть «по-крупному»: сделать турнир совместно с РФБ на высочайшем уровне, заручиться поддержкой губернатора Алексея Текслера, получить соответствующее финансирование со стороны регионального Фонда поддержки спорта. В конечном итоге — получить сумасшедший ажиотаж в финальный день турнира и переполненные трибуны дворца спорта «Юность».

Кстати, мало кто знает, как вообще удалось выиграть право на проведение этого чемпионата. На первом этапе ключевую роль в ней сыграл капитан златоустовского «Уральца» Святослав Накоряков. Ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте: на одном из турниров в Перми познакомился с руководителем Департамента баскетбола 3×3 РФБ Игорем Козловым, убедил его в том, что Челябинск сможет провести крупный турнир.

Дальше было много подготовительной работы, согласование всех деталей проведения крупных соревнований, разработка брендбука и фирменного стиля чемпионата, поставка спортивного оборудования и инвентаря. В итоге турнир еще не начался, а приезжие гости стали заявлять в СМИ, что рассчитывают провести в Челябинске лучший в истории баскетбола 3×3 чемпионат России.

«На всех турнирах мы видим примерно такую же площадку, интерес к соревнованиям, антураж и высокий уровень игры. Но в Челябинске на порядок выше общая атмосфера вокруг чемпионата: кругом плакаты, баннеры, реклама нашего турнира. Все это создает позитивное и драйвовое настроение — ощущение того, что ты в центре внимания этого события, а сам город живет и дышит баскетболом», — очень точно подметила игрок БК «Самара» Мария Чернова.

К слову, о площадке. Один из старейших спортивных объектов города заиграл новыми красками. Дворец спорта «Юность» за последние два года принял у себя множество крупных спортивных форумов, начиная от Кубка губернатора по танцевальному спорту и заканчивая чемпионатами страны по кикбоксингу и киберспорту.

И в этот раз арена преобразилась кардинально. Под ее сводами были оборудованы собственно площадка для игры, баскетбольный щит с кольцом, две небольшие зрительские трибуны, сцена для ведущего и т. д. Все это вкупе с брендированными элементами по периметру площадки создавало приятную глазу атмосферу большого спортивного события.

А теперь, собственно, и возникает вопрос: что делать со всем этим дальше? Ответ лежит на поверхности. Продолжить развивать баскетбол, чтобы он в полной мере мог претендовать на то, чтобы именоваться «лучшей игрой с мячом». Что касается современной его разновидности, то баскетбол 3×3 в массовости не нуждается, с этим у него нет никаких вопросов и проблем (ну почти нет). А вот уделить внимание профессиональным командам — очень важно для того, чтобы сохранить наследие этого турнира.

«Позитивный шлейф в развитии баскетбола в Челябинской области нужно сохранить. Совершенно точно у нас в этом году появится еще одна профессиональная команда по баскетболу 3×3, а возможно, даже и две», — отметил президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков.

Между тем в Челябинске продолжается строительство современной и уникальной «РМК-Арены». На главной ее площадке предусмотрены зрительские трибуны на 5000 мест. Задумываться над тем, как заполнять болельщиками этот объект, нужно уже сейчас. Прошедший чемпионат показал, что сделать это возможно. И если у кого-то ранее в этом были сомнения, то на минувшей неделе они должны были отпасть. Челябинск вполне может претендовать на то, чтобы считаться баскетбольным городом. Бросать вызов хоккею ему еще рано, но составить достойную конкуренцию — вполне.