Челябинский спортсмен завоевал титул победителя первенства России по карате

Золото среди юношей 14—15 лет выиграл Игорь Гайнутдинов из спортшколы «Динамо»

В Южно-Сахалинске завершилось первенство России по карате, в котором выступили 700 спортсменов из 51 региона страны. Долгожданную золотую медаль для Челябинской области завоевал Игорь Гайнутдинов из спортшколы «Динамо». Он одержал победу среди юношей 14—15 лет в весовой категории свыше 70 кг. Это первое за семь лет золото с первенств России для южноуральских спортсменов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир для челябинского каратиста получился очень сложным и напряженным. Игорь Гайнутдинов на кортах в Южно-Сахалинске провел четыре победных поединка. Причем во всех них исход решался на последних секундах или по решению судей — настолько равными и упорными получились бои с участием южноуральца и противостоявших ему соперников.

«В первых двух боях счет был равным. К счастью, судьи были благосклонны и отдали победы мне. Очень непростым получился полуфинальный поединок. Я проигрывал сопернику 5:8, но на последней секунде удалось заработать 3 балла за точный удар ногой в голову. Снова равный счет, а победу присудили мне потому, что у меня были удары с более сложной техникой. В финале бился с представителем Приморского края. Снова счет равный (7:7). У соперника было преимущество первого балла, так называемый сенчуй. Но на последней секунде поединка он вышел за пределы площадки и получил пятое наказание, то есть дисквалификации, что означало мою победу», — рассказал Игорь Гайнутдинов корреспонденту «Первого областного».

Отметим, что южноуральские каратисты семь лет не могли завоевать золото первенства России. В последний раз победителями соревнований становились Юрий Балакин и Артем Кутугин в 2016 году. Нынешнего чемпиона подготовили тренеры Артур Надершин и Александр Пшеницын. Игорь Гайнутдинов представляет спортшколу «Динамо».





«Игорь ранее занимался под руководством Александра Пшеницына, с сентября тренируется под моим руководством. Это очень упертый и по-спортивному злой каратист, очень целеустремленный. Характер у него такой — заднюю передачу не включает, идет напролом в атаку. Благодаря этому и одержал победу, потому что не сдавался и верил в себя», — считает Артур Надершин.

Успешно выступили на главном старте года и другие южноуральские каратисты. В их активе серебряная и бронзовая медали. Так, второе место в разделе ката среди девушек 18—20 лет у Эвелины Зантарии (тренер Наталья Торгашева). В разделе кумите бронза у Амины Кашаповой в этой же возрастной категории, но в весе до 55 кг (тренер Владимир Холкин).