Челябинский каратист завоевал золото международного турнира

Александр Пшеницын выиграл Кубок маршала Покрышкина в Новосибирске

Челябинский каратист Александр Пшеницын стал одним из героев международных соревнований, завершившихся в Новосибирске. Турнир «Кубок маршала А. И. Покрышкина» собрал около 1500 спортсменов из семи стран. Южноуральский боец выиграл все поединки в кумите и завоевал золото в весовой категории свыше 84 кг, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования по карате в Новосибирске получились представительными. За медали турнира боролись около 1500 спортсменов из семи стран. Они разыграли 115 комплектов медалей в трех основных разделах карате: кумите, ката и ката-группа.

Единственную медаль для Челябинской области завоевал воспитанник СШОР «Мастер» Александр Пшеницын. Подопечный Андрея Савченко поднялся на высшую ступень пьедестала почета в кумите среди мужчин в весовой категории свыше 84 кг.