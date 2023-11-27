Челябинские каратисты завоевали восемь медалей на первенстве мира в Алма‑Ате

Они стали победителями и призерами в разделе «киокусинкай»

В Алма-Ате завершилось первенство мира по киокусинкай карате, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. Все восемь атлетов стали призерами соревнований в кумите и помогли сборной России одержать победу в командном зачете. Четыре южноуральских каратиста стали обладателями золотых медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире в Алма-Ате (Казахстан) были представлены 645 спортсменов из 35 стран. Сборная России была одной из самых многочисленных — в состав команды вошли 126 каратистов. Состязания прошли в нескольких возрастных категориях в дисциплине «кумите» (поединки), а также среди взрослых (свыше 18 лет).

Победителями соревнований стали Арина Корнеева (16—17 лет, 60 кг), Салават Такиуллин (14—15 лет, 52,5 кг), Сергей Зыков (14—15 лет, 40 кг) и Елизавета Девятова (+18 лет, 65 кг). Серебряную медаль завоевал Роман Архипов (12—13 лет, 50 кг). Бронза в активе Максима Юшина (12—13 лет, 47,5 кг), Тимофея Звягина (12—13 лет, 50 кг) и Ильи Егунова (14—15 лет, 50 кг).

«Все ребята большие молодцы, проявили себя с лучшей стороны и показали высокий уровень мастерства. Спасибо тренерам Марине и Владиславу Мещеряковым, а также Егору и Ивану Игнатьевым за веру в наших детей! Во многом благодаря им ребятам удалось показать такие отличные результаты», — сообщил корреспонденту Первого областного Дмитрий Егунов, отец бронзового призера соревнований Ильи Егунова.

Все победители и призеры прошедших в Алма-Ате состязаний занимаются в челябинском спортклубе по киокусинкай карате «Белый тигр».