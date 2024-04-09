Челябинские каратисты выиграли на всероссийских соревнованиях «Кубок успеха»

Они завоевали медали в разделе ката среди спортсменов с ПОДА

Четыре медали различного достоинства завоевали челябинские каратисты на всероссийских соревнованиях «Кубок успеха» в Новосибирске. На турнире среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата призерами стали Елена Уморина, Евгений Коробейников, Евгений Алексеев и Валерий Зайков. Это не первый подобный успех наших паралимпийцев, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Всероссийские состязания в Новосибирске собрали около 2000 спортсменов из 41 региона страны. Отправились на турнир и четыре южноуральских каратиста, и все они возвращаются с медалями! Они стали призерами соревнований в категории ПОДА-ката, то есть комплексе формальных упражнений по карате среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победителями турнира стали Елена Уморина и Евгений Коробейников. Серебряную медаль завоевал Евгений Алексеев, а бронзу добыл Валерий Зайков. Все спортсмены тренируются под руководством тренера Александра Светкина.

Отметим, что это не первый успех южноуральских паракаратистов на всероссийских соревнованиях. Елена Уморина ранее становилась призером чемпионата страны, а Евгений Коробейников является одним из самых титулованных каратистов в паралимпийской сборной России.