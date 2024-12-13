Челябинский лыжник с победы стартовал в Кубке России по ориентированию

Артемий Дорма выиграл 17‑километровую гонку с 32 контрольными пунктами

Успешно стартовал в новом сезоне по лыжному ориентированию челябинец Артемий Дорма. На первом этапе Кубка России в Горнозаводске (Пермский край) он выиграл 17‑километровую гонку с общего старта с 32 контрольными пунктами. Причем наш земляк вырвал победу на финише, опередив серебряного призера на 4 секунды, сообщает региональный Минспорт.

Первый старт сезона для сильнейших представителей лыжного ориентирования прошел в городе Горнозаводске в Пермском крае. В течение трех дней они боролись за награды в нескольких видах программы: классическая, многодневная и удлиненная гонки с общего старта.

Воспитанник челябинской областной ДЮСШ Артемий Дорма начал свое выступление на соревнованиях не лучшим образом, оказавшись за чертой призеров. Но в заключительный день сумел победить на самой престижной дистанции — удлиненной 17‑километровой гонке. Он на 4 секунды опередил финишировавшего вторым хозяина соревнований Егора Сопова. Отметим, что высокое (7‑е) место занял еще один челябинец — Егор Зорин. Он отстал от победителя на 3 минуты и 26 секунд.

«В начале сезона снега в Горнозаводске было много по сравнению с прошлыми годами. На первых стартах немного волновался. В спринте проиграл немного, но все же не приблизился к пьедесталу почета. На удлиненной дистанции с общего старта хотел реабилитироваться. В общем-то, все получилось», — подвел итог своему выступлению Артемий Дорма.

Лыжное ориентирование. Кубок России. 1-й этап. Удлиненная гонка (17,7 км и 32 КП). Мужчины:

1. Артемий Дорма (Челябинская область) — 1:18.00.

2. Егор Сопов (Пермский край) — 1:18.04.

3. Матвей Калинин (Москва) — 1:18.05.

Отметим, что ранее спортсмен становился победителем и призером первенств Европы и мира по лыжному ориентированию.