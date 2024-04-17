Челябинка Екатерина Этина выиграла «Турнир сильнейших» по современному пятиборью

Она защитила титул чемпионки и получила денежный приз

Челябинская пятиборка Екатерина Этина второй год подряд становится победительницей «Турнира сильнейших». На соревнованиях в Москве она набрала наибольшую сумму баллов, выиграла золотую медаль, а также денежный приз размером 100 тысяч рублей. В состязаниях среди юниорок бронзовым призером стала еще одна челябинка — Александра Нестерова, сообщает результаты соревнований Федерация современного пятиборья России.

«Турнир сильнейших» — это один из основных стартов сезона для лучших пятиборцев страны. В нем принимают участие лидеры национальной команды, а также самые перспективные спортсмены. Второй год подряд эти соревнования выиграла челябинская пятиборка Екатерина Этина. Помимо победного кубка и солидных рейтинговых очков она получила призовой чек на 100 000 рублей.

«Южноуральская спортсменка выиграла первый же вид программы — плавание. Но по результатам фехтования она откатилась на шестое место, а во главе турнирной таблицы оказалась Виктория Сазонова. Однако в лазер-ране Екатерина не просто вернула себе лидерство, но и создала перед конкуром неплохой отрыв в 17 очков от занимавшей второе место Амины Тагировой», — сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Екатерина Этина сумела удержать лидерство, хотя и получила в состязаниях по конкуру семь штрафных очков. Позади нее остались четыре спортсменки из Москвы.

Современное пятиборье. «Турнир сильнейших». Женщины

1. Екатерина Этина (Челябинская область) — 1445.

2. Амина Тагирова (Москва) — 1435.

3. Ксения Санева (Москва) — 1423.

4. Виктория Сазонова (Москва) — 1420.

5. Анна Буряк (Москва) — 1407.

6. Анастасия Чистякова (Московская область) — 1386.

Отметим, что в состязаниях среди юниорок там же достойно выступила и еще одна челябинская пятиборка. Здесь были заявлены 36 спортсменок, а бронзовым призером стала Александра Нестерова.