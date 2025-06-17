Челябинский шахматист Ярослав Ремизов завоевал Кубок России

Он уверенно выиграл турнир в Брянске, набрав 8 очков из 9 возможных

Уверенную победу на этапе Кубка России по шахматам в Брянске одержал челябинец Ярослав Ремизов. В турнире приняли участие 56 спортсменов. Подопечный Татьяны Шумякиной был неудержим — он уверенно выиграл соревнования, набрав 8 очков из 9 возможных, сообщает Федерация шахмат Челябинской области.

Состязания в Брянске собрали внушительный состав участников — 56 шахматистов, в том числе мастера-международники и гроссмейстеры из разных уголков страны. Челябинскую область на турнире представил воспитанник спортшколы № 9 Ярослав Ремизов. С первых туров он показал, что готов к борьбе за самые высокие места. Наш земляк захватил лидерство, возглавив турнирную таблицу, и завершил соревнование, набрав 8 очков из 9 возможных.

Несмотря на безоговорочную победу, в интервью Ярослав Ремизов скромно отметил, что его игра еще далека от идеала, а реализация сложных комбинаций в напряженных партиях требует дальнейшей шлифовки. Тем не менее воля к победе, благосклонность фортуны и шахматное мастерство сделали свое дело. Поздравляем Ярослава и его наставницу Татьяну Шумякину с отличным результатом!