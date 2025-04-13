В челябинском парке Гагарина появятся фуд-корт, дом творчества и теннисно-шахматная школа

Здания будут быстровозводимыми

Администрация челябинского парка имени Гагарина ищет поставщика трех быстровозводимых каркасных зданий. В модульных помещениях планируют разместить фуд-корт, дом творчества и теннисно-шахматную школу. Аукцион размещен на официальном портале госзакупок.

В документации уточняется, что здание для фуд-корта должно быть площадью от 800 до 950 квадратных метров. В одноэтажном помещении разместят основной зал, детское кафе, туалеты. Здания для занятий творчеством, теннисом и шахматами будут вдвое меньше — около 400 квадратных метров.

Торги назначены на 29 апреля. На поставку и возведение конструкций у победителя аукциона будет 10 месяцев. А значит, появятся они в парке только в следующем году. Начальная стоимость контракта — более 222 миллионов рублей.

Где именно установят модульные фуд-корт, дом творчества и теннисно-шахматную школу — пока неизвестно.