Челябинка Арина Алешина выиграла турнир по шахматам среди стран ШОС и БРИКС

Суперфинал в Москве собрал 212 участников более чем из 25 стран

Триумфально выступила на крупнейшем международном шахматном турнире челябинка Арина Алешина. Воспитанница СШОР-9 выиграла Суперфинал среди стран ШОС и БРИКС, одержав победу среди женщин в категории D. Она набрала 7 очков из 9 возможных. Это ее первый успех на подобных соревнованиях. Чем запомнился турнир и атмосфера вокруг него, спортсменка рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».

Бразилия, Индия, Франция, Египет, Непал, Узбекистан, Казахстан, Армения — это далеко не полный перечень участников Суперфинала шахматного турнира среди стран ШОС и БРИКС. В общей сложности в решающей части соревнований выступили 212 шахматистов. И это притом, что на онлайн-площадке заявились 482 игрока, а в отборочных этапах были заявлены более 30 тысяч человек!

«Мы установили мировой рекорд, который официально подтвержден экспертами Книги рекордов InterRecord, он занесен в Реестр рекордов России как самый массовый международный шахматный суперфинал среди игроков стран ШОС и БРИКС. На платформе Mychess было одновременно сыграно 9620 партий», — сообщила президент благотворительного фонда «Ход в будущее» Зоя Арнацкая.

Суперфинал прошел в четырех возрастных категориях. В одной из них и проявила себя челябинка Арина Алешина. Она отправилась на соревнования в статусе победительницы первенства УрФО и выступила выше всяких похвал. В 9 партиях она набрала 7 очков (за победу присуждается 1 балл, за ничью 0,5 балла. — Прим. авт.). Ближайшая преследовательница Татьяна Абрамова из Тюмени осталась далеко позади — 4,5 балла. Замкнула тройку призеров в турнире среди женщин Тайана Феррейра из Бразилии — 4 балла.

«Турнир собрал сильный состав участников. И все же одержать победу на первенстве России гораздо сложнее, там еще жестче конкуренция. Я последний год выступаю по юниоркам, теперь надо будет соперничать со взрослыми спортсменками. С ними будет сложно попасть в десятку сильнейших», — рассказала Арина Алешина в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Зато челябинская шахматистка получила ни с чем не сравнимый международный соревновательный опыт. Она впервые принимала участие в подобном турнире и сразу стала его победителем. Говорит, что пригодились знания английского языка. Так, Арина пообщалась с соперницами из Бразилии и Индии. А еще запомнилась экскурсия вместе с подругами по команде на Красную площадь.

«Я и раньше там неоднократно была, но то были совершенно другие ощущения. А здесь вместе с делегацией прогуляться по центру Москву, пообщаться и обрести новых друзей — это было бесценно», — добавила Арина.

Занимается спортсменка в челябинской СШОР-9 под руководством международного гроссмейстера Татьяны Шумякиной. Спортсменка говорит, что ей еще очень далеко по уровню мастерства до своего наставника. Но есть стремление развивать свои навыки и умения в шахматах и дальше. В этом году Арину Алешину ждут еще три статусных турнира, на которых можно будет повысить свой рейтинг. Среди них соревнования в Нижнем Тагиле, командное первенство России в Липецке, а также чемпионат по классическим шахматам в Уфе.