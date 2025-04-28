Челябинец Ярослав Ремизов завоевал серебро Кубка России по шахматам

На турнире в Уфе он опередил нескольких гроссмейстеров

Челябинский шахматист Ярослав Ремизов стал обладателем серебряной медали Кубка России. В заключительном этапе соревнований, прошедшем в Уфе, он занял итоговое второе место. Всего в турнире приняли участие 80 спортсменов из 26 регионов страны, среди них и несколько титулованных гроссмейстеров, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Челябинский шахматист отличился на заключительном этапе соревнований в Уфе. Он собрал 80 спортсменов из 26 регионов, в том числе семь гроссмейстеров. По итогам девяти туров сразу три участника показали равный результат — семь очков из девяти возможных, разделив между собой лидерство.

В числе претендентов на победу оказались гроссмейстер Дмитрий Кокарев (Свердловская область), гроссмейстер Дмитрий Фрольянов (Самарская область) и челябинский международный мастер Ярослав Ремизов. Благодаря более высоким дополнительным показателям, воспитанник челябинской СШ № 9 сумел опередить одного из гроссмейстеров и занять второе место, уступив пальму первенства Дмитрию Кокареву.

«Теперь и классические шахматы покорились талантливому челябинскому шахматисту! Вслед за серебряной и бронзовой медалями, завоеванными в блице и рапиде, челябинская копилка пополнилась еще одной медалью этапа Кубка России», — сообщают в челябинской СШОР-9 по шахматам и шашкам.

Отметим, что Ярослав Ремизов занимается под руководством тренера Татьяны Шумякиной.