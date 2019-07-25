Южноуральцы предпочитают автомобили велосипедам

На работу жители региона чаще всего ездят на машинах.

Жители Южного Урала предпочитают ездить на работу на личных автомобилях. Такие результаты показал опрос, проведенный службой исследований онлайн-рекрутинг платформы в России HeadHunter. В нем выясняли, каким видом транспорта пользуются жители Челябинской области, для того, чтобы добраться до работы.

«Всего 2% жителей Челябинской области предпочитают добираться до работы на велосипеде. По данному параметру Южный Урал оказался в самом конце «велосипедного» рейтинга. При этом самым популярным транспортом у жителей Челябинской области стал личный автомобиль — добираться на нем до работы предпочитают 46%, это самый высокий показатель в России. Ощутимо меньше — 30% — обычно используют общественный транспорт. 21% ходят на работу пешком», — гласят результаты исследования.

Большинство опрошенных уверены, что поездки на велосипеде помогают им быть продуктивнее на работе — 68%, а 4% опрошенных уверены в обратном. 18% респондентов думают, что выбранный ими вид транспорта никак не влияет на их продуктивность.

