Жители Южного Урала предпочитают ездить на работу на личных автомобилях. Такие результаты показал опрос, проведенный службой исследований онлайн-рекрутинг платформы в России HeadHunter. В нем выясняли, каким видом транспорта пользуются жители Челябинской области, для того, чтобы добраться до работы.
«Всего 2% жителей Челябинской области предпочитают добираться до работы на велосипеде. По данному параметру Южный Урал оказался в самом конце «велосипедного» рейтинга. При этом самым популярным транспортом у жителей Челябинской области стал личный автомобиль — добираться на нем до работы предпочитают 46%, это самый высокий показатель в России. Ощутимо меньше — 30% — обычно используют общественный транспорт. 21% ходят на работу пешком», — гласят результаты исследования.
Большинство опрошенных уверены, что поездки на велосипеде помогают им быть продуктивнее на работе — 68%, а 4% опрошенных уверены в обратном. 18% респондентов думают, что выбранный ими вид транспорта никак не влияет на их продуктивность.