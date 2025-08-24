Десять тысяч человек приняли участие в Челябинском марафоне

За порядком следили свыше сотни полицейских

Сегодня, 24 августа, участие в Челябинском марафоне приняли около 10 тысяч человек разной физической подготовки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Для спортсменов и любителей бега подготовили несколько дистанций разной протяженности. Победителям забега на дистанцию 42 километра вручили автомобили.

Безопасность на спортивном мероприятии обеспечивали свыше сотни полицейских. Содействие им оказывали дружинники и сотрудники частных охранных предприятий. Нарушений не допущено.

