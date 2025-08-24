Тысячи бегунов приняли участие в Челябинском марафоне

Смотрим, как это было

Сегодня, 24 августа, в столице Южного Урала в третий раз прошел Челябинский марафон. Тысячи спортсменов и любителей бега разных возрастов преодолели дистанции протяженностью от одного до 42 километров, передает ИА «Первое областное».

Первыми на старты вышли участники забегов на 42,2 километра, 21,1 километра и эстафеты «21+21».

Маршрут пролегал по центральной улице Челябинска и городскому бору.

Поддержка — залог успеха: легкоатлетов подбадривали музыкой и воодушевляющими словами на плакатах.

И подгоняли веником. Ну чтобы темп не сбавляли.

Обязательно — перекус. Пусть и на ходу.

После стартовал забег на 10-километровую дистанцию. В нем принял участие, в том числе, глава города Алексей Лошкин.

Затем на старт вышли участники забега на дистанцию 5 километров. Недлинный маршрут выбрали для себя, в основном, молодежь и пожилые любители бега.

Дети тоже участвовали: для них организовали три забега в разных возрастных категориях.

Победители Челябинского марафона в этом году получили не только медали: между ними разделили 600 тысяч рублей. А лучшие легкоатлеты и легкоатлетки, которые преодолели дистанцию протяженностью 42 километра, получили автомобили «Лада Гранта».