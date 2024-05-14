Челябинец Василий Мизинов завоевал серебро чемпионата России по спортивной ходьбе

На соревнованиях в Казани он показал второй результат на дистанции 20 км

На чемпионате России по спортивной ходьбе в Казани серебряную медаль завоевал челябинец Василий Мизинов. Он показал второй результат на дистанции 20 км, уступив 46 секунд победителю соревнований Сергею Кожевникову из Мордовии. В состязаниях среди юниорок золотую медаль завоевала челябинка Екатерина Петрова, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Чемпионат России в Казани стал первым крупным и серьезным стартом летнего сезона для сильнейших ходоков страны. Лидер национальной команды Василий Мизинов в этот раз не смог подтвердить статус фаворита, неожиданно уступив пальму первенства молодому сопернику из Республики Мордовии. Сергей Кожевников одержал уверенную победу на дистанции 20 км, опередив челябинца на 46 секунд.

Чемпионат России. Спортивная ходьба. Дистанция 20 км, мужчины:

1. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 1:19:01.

2. Василий Мизинов (Челябинская область) — 1:19:47.

3. Сергей Широбоков (Республика Мордовия / Республика Удмуртия) —1:20:15.

Отметим, что на этих же соревнованиях были разыграны комплекты наград и в других возрастных категориях. Так, победительницей первенства России среди юниорок (до 23 лет) на дистанции 20 км стала Екатерина Петрова. Она финишировала с результатом 1:34.43. Бронзовая медаль в этом виде программы досталась еще одной челябинке — Екатерине Ярмульник. Ее время — 1:42.06.