Челябинские спортсмены сменили коньки на велосипеды

В составе российской команды они проходят сборы на высокогорном Домбае

Ведущие российские конькобежцы начали подготовку к зимнему сезону. В составе национальной команды они наматывают километры дистанции на... велосипедах. Позади остался учебно-тренировочный сбор на высокогорном Домбае, впереди завершающий этап подготовки в белорусских Раубичах. В российской команде закладывают фундамент на зимний сезон-2025/2026 и конькобежцы Челябинской области, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

Этап подготовки к зимнему сезону на Домбае прошли 26 конькобежцев сборной России. Среди них и лидеры национальной команды — Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Александра Саютина и многие другие. Среди них и челябинец Степан Чистяков.

«На высокогорном Домбае упор сделали на ОФП с использованием велосипедов и кроссовых тренировок, на аэробные нагрузки. Сейчас спортсмены продолжают набор функциональной формы», — рассказал старший тренер сборной России по конькобежному спорту Евгений Лаленков.

Уже сегодня, 3 июля, российская команда отправится на третий учебно-тренировочный сбор в знаменитый белорусский центр в Раубичах. Там она будет тренироваться до 16 июля, а спустя неделю, 23 июля, выйдет на лед «Минск-Арены».

«Сейчас один из самых важных этапов перед новым сезоном — длительные велотренировки, взрывная силовая работа и множество специальных упражнений. Сборы среди горных массивов Домбая — мои любимые. Чистый воздух, крутые склоны и упорные тренировки помогают становиться лучшей версией себя», — отметила двукратный призер чемпионатов мира Дарья Качанова.

Конькобежный сезон в Челябинске по традиции стартует в первых числах сентября. Откроют его соревнования на призы Союза конькобежцев России.