Челябинский клуб с поражения стартовал в чемпионате России по американскому футболу

Команда «Южный Урал» проиграла московским «Спартанцам» с разгромным счетом 0:33

Команда «Южный Урал» по американскому футболу с поражения стартовала в новом сезоне чемпионата России. На домашнем поле она уступила со счетом 0:33 одному из фаворитов турнира — столичному клубу «Спартанцы». В текущем турнире в элитном дивизионе представлены 11 сильнейших команд страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра между челябинской и московской командами прошла на стадионе «Локомотив». Равной борьбы не получилось: действующие чемпионы России уверенно победили, разгромив южноуральцев со счетом 33:0.

Впрочем, итоговый результат не должен вводить в заблуждение. Хозяева поля достойно смотрелись на фоне титулованного клуба страны, провели несколько хороших позиционных атак, которые могли завершаться тачдаунами.

«Американский футбол в России занимает достойное место в ряду неолимпийских дисциплин. Мы видим, как прогрессирует национальный чемпионат, растет интерес к этому виду спорта у юных ребят. Поэтому уже сам факт того, что в Челябинске есть команда, выступающая в элитном дивизионе чемпионата России, говорит о том, что у этого вида спорта есть будущее в регионе», — считает посетивший матч заместитель начальника управления неолимпийских видов спорта Федерального центра спортивной подготовки Евгений Першин.

Отметим, что в чемпионате России — 2025 по американскому футболу представлены 11 команд. На первом этапе они разбиты на две подгруппы. Челябинский клуб «Южный Урал» выступает в группе Б. Состав команд:

«Спартанцы» (Москва);

«Кэпитал Шаркс» (Москва);

«Моторы» (Казань);

«Уральские молнии» (Екатеринбург);

«Южный Урал» (Челябинск);

«Рэйдерс 52» (Нижний Новгород).

Следующий поединок «Южный Урал» проведет также дома, но на другой площадке: 1 июня на стадионе «Сигнал» челябинцы сыграют с командой «Моторы» из Казани.