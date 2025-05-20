Команда «Южный Урал» по американскому футболу с поражения стартовала в новом сезоне чемпионата России. На домашнем поле она уступила со счетом 0:33 одному из фаворитов турнира — столичному клубу «Спартанцы». В текущем турнире в элитном дивизионе представлены 11 сильнейших команд страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Игра между челябинской и московской командами прошла на стадионе «Локомотив». Равной борьбы не получилось: действующие чемпионы России уверенно победили, разгромив южноуральцев со счетом 33:0.
Впрочем, итоговый результат не должен вводить в заблуждение. Хозяева поля достойно смотрелись на фоне титулованного клуба страны, провели несколько хороших позиционных атак, которые могли завершаться тачдаунами.
«Американский футбол в России занимает достойное место в ряду неолимпийских дисциплин. Мы видим, как прогрессирует национальный чемпионат, растет интерес к этому виду спорта у юных ребят. Поэтому уже сам факт того, что в Челябинске есть команда, выступающая в элитном дивизионе чемпионата России, говорит о том, что у этого вида спорта есть будущее в регионе», — считает посетивший матч заместитель начальника управления неолимпийских видов спорта Федерального центра спортивной подготовки Евгений Першин.
Отметим, что в чемпионате России — 2025 по американскому футболу представлены 11 команд. На первом этапе они разбиты на две подгруппы. Челябинский клуб «Южный Урал» выступает в группе Б. Состав команд:
«Спартанцы» (Москва);
«Кэпитал Шаркс» (Москва);
«Моторы» (Казань);
«Уральские молнии» (Екатеринбург);
«Южный Урал» (Челябинск);
«Рэйдерс 52» (Нижний Новгород).
Следующий поединок «Южный Урал» проведет также дома, но на другой площадке: 1 июня на стадионе «Сигнал» челябинцы сыграют с командой «Моторы» из Казани.