Челябинская команда одержала первую победу в чемпионате России по американскому футболу

«Южный Урал» на своем поле выиграл у нижегородского клуба «Апачи» — 23:14

Команда «Южный Урал» по американскому футболу одержала первую победу в чемпионате России. Челябинцы на своем поле выиграли у нижегородского клуба «Апачи» — 23:14. Благодаря победе наша команда поднялась на пятое место в дивизионе «Восток» и в следующем туре готовится сразиться с лидером турнира — московским «Спартаком», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В чемпионате России — 2024 по американскому футболу взяли старт 12 команд. Они разделены по географическому принципу на два дивизиона — «Запад» и «Восток». Причем в последнем заявлены и два столичных клуба — «Спартак» и «Кэпитал Шаркс». Представлена в элите ЧР и челябинская команда «Южный Урал».

В первых двух матчах наши парни потерпели сокрушительные сухие поражения. Сначала они уступили в Нижнем Новгороде команде «Рэйдерс 52» (0:25), а затем с разгромным счетом проиграли клубу «Кэпитал Шаркс» (0:41). Однако в Челябинске при поддержке родных болельщиков сумели одержать первую победу.

Поединок с нижегородским клубом «Апачи» получился непростым. Первая четверть завершилась вничью. Залогом успеха стали результативные действия хозяев поля в третьем отрезке матча.

Челябинцам удалось заработать тачдаун на приеме, реализовать дальний удар и заработать очки на сейфти. В четвертом периоде хозяева поля удержали преимущество и довели матч до победы — 23:14.

«У нижегородцев молодая команда, а с такими соперниками непросто играть. Рады тому, что удалось одержать первую победу. Но без ошибок не обошлось, есть над чем работать. У нас опытная и возрастная команда. Ее основу составляют челябинские ребята, которые в свое время выступали в клубе „Скауты“. Но нужна свежая кровь. Поэтому ищем таланты, объявили о наборе в секцию по американскому футболу. Ждем всех желающих присоединиться к этому командному виду спорта», — отметил главный тренер клуба «Южный Урал» Максим Лавренов.

Чемпионат России по американскому футболу. 3-й тур. Результаты матчей:

«Южный Урал» (Челябинск) — «Апачи» (Нижний Новгород) — 23:14.

«Моторы» (Казань) — «Рэйдерс 52» (Нижний Новгород) — 14:20.

«Грифоны» (Санкт-Петербург) — «Патриоты» (Москва) — 42:7.

«Спартак» (Брянск) — «Спартанцы» (Москва) — 6:45.

«Кэпитал Шаркс» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 14:35.

«Северный легион» (Санкт-Петербург) — «Драконы» (Москва) — 20:16.

В следующем туре клуб «Южный Урал» сыграет в Челябинске с лидером чемпионата России в дивизионе «Восток» — московским «Спартаком». Игра пройдет 6 июля на стадионе «Локомотив». Время матча еще не определено.