Челябинских школьников приглашают попробовать свои силы в американском футболе

Набор в секцию производится для ребят старше 10 лет

Челябинская команда по американскому футболу «Южный Урал», выступающая в элите чемпионата страны, объявила о наборе. Штаб клуба ищет перспективных и одаренных ребят, которые затем войдут в основной состав команды. Попробовать свои силы в американском футболе могут мальчики от 10 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Клуб «Южный Урал» базируется в Челябинске, проводит тренировки в разных частях города. В этом году команда дебютировала в элитном дивизионе чемпионата России. В ее составе выступают уже опытные и взрослые спортсмены. Однако пробиться в основу команды и стать частью дружного коллектива смогут и перспективные юные ребята. Для этого штаб клуба объявил о наборе в секцию по американскому футболу, в которой могут попробовать свои силы все желающие.

«Система подготовки предусматривает обучение с нуля, включает теоретические и практические занятия, а также фокусируется на ваших индивидуальных качествах. Занятия с ребятами будут проводить специалисты с педагогическим и спортивным образованием. Среди них и узкопрофильные специалисты по американскому футболу, в том числе тренер юниорской сборной России», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в штабе команды.

Попасть в заявку команды для участия в чемпионате России можно после достижения 17‑летнего возраста. Таков регламент проведения соревнований по американскому футболу. Однако готовиться к тому, чтобы приносить пользу команде, изучить тактические основы и правила вида спорта можно и нужно уже сейчас.

Для того чтобы записаться в секцию по американскому футболу и принять участие в тренировочных занятиях, нужно связаться с администраторами клуба на официальной страничке клуба в «ВКонтакте». Кстати, там же вы можете получить представление о команде и американском футболе.

Предусмотрены занятия и для девушек, но в менее жесткой разновидности этого вида спорта — флаг-футболе, кстати, олимпийской дисциплине. Здесь не такой серьезный контакт между игроками, меньше риск получить травму или повреждение.

Напомним, что недавно мы посетили матч чемпионата России по американскому футболу. Он проходил на стадионе «Локомотив» в Челябинске. Наша команда «Южный Урал» оказала достойное сопротивление одному из сильнейших клубов страны московскому «Спартаку». Репортаж об этом поединке можно посмотреть здесь.