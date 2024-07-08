Plata o Plomo американского футбола, или Репортаж о том, как «Спартак» пригрозил «Южному Уралу»

Челябинский клуб проиграл, но оказал достойное сопротивление лидерам чемпионата России

Команда по американскому футболу «Южный Урал» в четвертом туре чемпионата России потерпела домашнее поражение от одного из лидеров турнира — московского «Спартака». На стадионе «Локомотив» в Челябинске хозяева уступили со счетом 8:54. Несмотря на итоговый счет, они оказали достойное сопротивление топовому сопернику. Корреспондент Первого областного информагентства посетил матч и убедился в том, что американский футбол в России может успешно существовать и получать мощное развитие даже несмотря на сложную политическую обстановку.

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Мало кто знает, но американский футбол в России пустил первые ростки именно в Челябинской области. Еще в 80-х годах прошлого века в Озерске впервые начали играть в этот мало кому понятный, но динамичный и зрелищный вид спорта. Чуть позже, уже в новом веке, в областном центре появилась команда «Скауты», затем «Танки». Теперь их дело продолжает клуб «Южный Урал» — новый и амбициозный проект. Его вдохновителям удалось заручиться поддержкой спонсоров и партнеров. И теперь команда выступает в элите чемпионата России по американскому футболу.

«Не грози Южному Уралу» — так анонсировали в Челябинске предстоящий матч со столичным «Спартаком», напомнив о культовом комедийном боевике начала 90-х. Вряд ли ребята всерьез рассчитывали таким образом напугать соперников. Они понимали, что разница в классе команд очень уж велика. И задача хозяев поля сводилась к тому, чтобы постараться сдержать соперников и не дать им разбежаться в атаке. Другими словами — крупно не проиграть и попробовать хотя бы раз забить гол престижа, то есть сделать тачдаун.

А тут еще «Спартак» прибыл в Челябинск мощным и большим составом. Кстати, руководит командой колоритный тренер из США Дэвид Фостер. Он же отвечает за игру команды в нападении, за игру в защите — прекрасная и милая девушка Алла Груздева.

Еще один показатель классности «красно-белого» клуба: в его штабе работают девять тренеров. То есть вы понимаете, да, какие высокие цели и задачи стоят перед «Спартаком» в текущем сезоне?

«У них классная команда, серьезные ребята. Но и мы не лыком шиты. Растем и развиваемся, налаживаем набор игроков в команду, проводим регулярные тренировки. Руководителям клуба удалось заключить партнерские отношения со спонсорами. То, что мы выступаем в элите чемпионата России и играем здесь весьма достойно, — уже показатель того, что клуб выбрал правильный и верный курс развития», — считает игрок команды «Южный Урал» Анатолий Еремин.

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Кстати, о чемпионате России. В этом сезоне изменился формат его проведения, увеличилось количество участников. В турнире-2024 выступают 12 команд, разделенных на две группы — по 6 в каждой. На первом этапе они по круговой системе играют между собой и формируют участников второго этапа. Четыре лучшие команды разыграют медали чемпионата России. Команды, занявшие 5—8-е места, поборются на втором этапе за победу в Кубке регионов.

Пять команд из Москвы, два питерских клуба, а еще коллективы из Нижнего Новгорода, Казани, Брянска и Челябинска — вполне себе приличная компания для того, чтобы создать хороший и конкурентный чемпионат страны.

«Уровень и понимание игры у ребят значительно выросли за последние 10—15 лет. Хотя в большинстве своем в командах выступают любители. В нашей команде, например, все ребята трудятся, а занимаются американским футболом в свободное от основной работы время. Но мы находим время на тренировки, много внимания уделяем тактике, занимаемся физической подготовкой», — говорит игрок команды «Спартак» Анатолий Кузнецов.

На этом фото один из лидеров столичного клуба Анатолий Кузнецов, похоже, поймал свой дзен. Ну или он наконец-таки выучил плейбук американского футбола — большой том правил и тактик игры.



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Наблюдать за матчем по американскому футболу с трибуны — интересно, но быть рядом с игроками команд у бровки — во много раз круче. Слушать диалоги ребят, их колкие и смешные замечания, веселые шуточки… Их сложно передать словами, потому что многие из них не для печати. Они пашут на поле, физически отдают себя все игре. Затем с трудом доползают до скамейки запасных, но находят в себе силы улыбнуться. Они получают кайф от самого процесса игры.

Ну и, да, здесь много ярких персонажей. А увесистое обмундирование и классные шлемы с клубной символикой добавляют им еще больше колорита. Причем наряду с могучими 120-килограммовыми великанами соседствуют легкие и быстрые ребята по 60—70 килограммов. В этом и есть демократичность этого вида спорта. У каждого игрока свои функции и полномочия на поле. Где-то нужна сила и мощь, а где-то скорость и маневренность.

Тренеры тоже им под стать. Внимательно приглядываюсь к футболке одного из них. А на ней надпись: Plata o Plomo — культовая фраза и принцип жизни известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. В переводе на русский язык она означает «Серебро или свинец».

Не надо искать в ней какой-то смысл и принцип к действию для южноуральской команды по американскому футболу. Скорее, ее можно воспринимать как желание добиваться вместе с клубом поставленной цели. Идти напролом, не озираясь на конкурентов.

«И все-таки эту фразу вам нужно было произнести тренеру соперника», — не удержался я от совета автору колоритной футболки. Тренер нападения команды «Южный Урал» Алексей Крившин в ответ рассмеялся и сказал, что в следующем матче обязательно так и сделает. К тому моменту наши ребята уступали москвичам со счетом 0:26. Ну и кстати, в концовке сумели-таки забить гол престижа. И радовались этому событию так, как будто только что выиграли олимпийское золото.

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Еще 15—20 лет назад американский футбол в России и Челябинске приковывал к себе много внимания. Немалую роль в этом сыграл и Голливуд, выпустив несколько культовых кинокартин об этом командном виде спорта. Кроме того, появление чего-то нового и необычного всегда сопровождается дополнительным интересом у людей.

Сейчас ситуация немного изменилась. Во-первых, на новый уровень развития вышло популярное в мире регби. Трансляции финала Кубка мира вызывают огромный зрительский интерес. Кроме того, это уже — олимпийский вид спорта. Спросите, как выживать в такой конкурентной среде американскому футболу? И будете неправы. Такого вопроса не может быть в принципе. Эти два похожих вида спорта могут и должны развиваться параллельно.

«Регби тоже интересный и классный командный вид спорта. Я и сам не отказался бы сыграть пару матчей по регби. Мы не конкуренты друг другу. Зачем мы вообще занимаемся спортом? Наша задача — готовить сильных, здоровых и боеспособных людей. Эти два вида спорта выполняют эти функции, помогают развивать физические навыки и крепкий дух человека», — считает Анатолий Еремин.

Возможно, проблемы современного развития американского футбола могут быть связаны с названием этого вида спорта. А если быть точнее — в его жизнь вмешиваются политические моменты. Очень точную и интересную мысль высказал по этому поводу квотербек клуба «Спартак» Игорь Чернолуцкий.

«Знаете, до начала СВО у нас все круто было. Лига развивалась. И сейчас в целом тоже все хорошо. Но в некоторых больших кабинетах важные люди порой начинают задавать вопросы типа „Как вы можете заниматься видом спорта враждебной нам страны?“. Но тем и прекрасен спорт, в его многообразии. Почему же никто не говорит о том, что в России играют в канадский хоккей, английское регби или американский баскетбол? Нужно быть выше всех этих разговоров и продолжать заниматься своим любимым делом. Кроме того, мы в этот вид спорта несем нашу культуру, наши ценности. Мы — русские люди, которые любят этот вид спорта», — убеждает Игорь Чернолуцкий.

Кстати, в Федерации американского футбола России сейчас всерьез подумывают над тем, чтобы изменить название этого вида спорта на территории нашей страны. Ну чтоб наверняка ни у кого не было мыслей и поводов для подобных разговоров, о которых речь шла выше. Прорабатываются несколько вариантов названий. Наиболее вероятный — «Контактный футбол». В принципе, он отражает основную суть этого вида спорта.

Plata o Plomo… Серебро или свинец? Таких вопросов ребята, занимающиеся американским футболом в России, себе не задают. Они убеждены в том, что у этого вида спорта в нашей стране есть перспективы и развитие.

У руководителей и спонсоров команд не стоит задача как-то заработать на клубе. Но и получать пулю в лоб, то есть закрывать клубы из-за каких-то политических разногласий, они уж точно не планируют.