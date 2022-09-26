Хоккейный клуб «Челмет» упустил победу в матче с красноярским «Соколом» в чемпионате ВХЛ

Южноуральцы не удержали преимущество, пропустив за 8 секунд до финальной сирены

Сегодня, 26 сентября, в чемпионате ВХЛ хоккеисты челябинского «Челмета» проиграли в гостях красноярскому «Соколу» в овертайме со счетом 1:2. Южноуральский клуб вел в счете, однако хозяевам удалось восстановить равновесие за 8 секунд до конца третьего периода, сняв вратаря на шестого полевого игрока, а затем и вырвать победу в овертайме, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



После заключительного матча домашней серии тренерский штаб «Челмета» внес четыре изменения в заявку. На лед «Платинум-Арены» в Красноярске вышли защитники Иван Воробьев и Арман Ирицян, а также форварды Егор Горбунов и выздоровевший Андрей Ерофеев.



В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А во втором хозяев льда подвела игровая дисциплина – «Сокол» стал много удаляться. Челябинцы имели три возможности сыграть в большинстве, однако спецбригады не забили. А под конец периода сибирский голкипер дрогнул. Защитник Иван Воробьев начал атаку, Михаил Котляревский в чужой зоне сбросил шайбу себе за спину на Кирилла Кадышева, который со средней дистанции попал в ближний угол – 1:0 на 39-й минуте матча.



Для победы «Челмету» не хватило восьми секунд. В концовке «Сокол» убрал с игры вратаря и выпустил на лед шестого полевого игрока. Наброс на ворота защитника Валерия Васильева обернулся подставлением клюшки нападающего на «пятачке» – 1:1. В овертайме Алексей Князев принес хозяевам победу.



Следующий матч «Челмет» проведет 28 сентября в Ангарске с «Ермаком».